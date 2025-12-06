Според морския портал Maritime.bg танкерът "Кайрос" може да остане край Ахтопол поне до понеделник.припомня, че санкционираният кораб е бил поразен при украински удари с безпилотни морски дронове "Sea baby“.От портала съобщават още, че хеликоптер на Военноморските сили е вдигнат, съгласно плана за търсене и спасяване.По-рано през деня директорът на ГД "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов заяви в ефира на NOVA, че: екипажът на танкера е изразил желание да се евакуира, но "морето е бурно и не позволява извършването на спасителната операция".А днес пред Prothom Alo един от моряците на борда каза, че