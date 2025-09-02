ЗАРЕЖДАНЕ...
Мария Филипова на въпроса готова ли е да стане премиер: В момента съм кандидат за заместник-омбудсман
© Булфото
Журналистите неколкократно попитаха Филипова дали е готова за премиерски пост, на което тя отговори казвайки, че в момента е кандидат на позицията заместник-омбудсман.
Относно правата на ЛГБТК+ обществеността в България, Мария Филипова коментира, заяви, че подкрепя изложеното в концепцията на Делчева по темата.
