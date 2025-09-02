Именно от вас очаквам въпроси за това как ще защитавам правата на гражданите, ако стана зам.- омбудсман. Повечето от въпросите, които ми зададоха вътре, бяха коментари, субективни оценки. Предполагам, че това е нормален политически разговор. Той не беше насочен към мен и позицията. Отговорих на всички въпроси. Това каза пред журналисти кандидатът за заместник-омбудсман и настоящ председател на КЗП – Мария Филипова.Журналистите неколкократно попитаха Филипова дали е готова за премиерски пост, на което тя отговори казвайки, че в момента е кандидат на позицията заместник-омбудсман.Относно правата на ЛГБТК+ обществеността в България, Мария Филипова коментира, заяви, че подкрепя изложеното в концепцията на Делчева по темата.