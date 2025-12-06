Мария Габриел бе избрана с огромно мнозинство за председател на ЕНП Жени. Това обявиха от ГЕРБ в профила си във Facebook.
"Поредно голямо признание за ГЕРБ и Мария Габриел! Днес, по време на изборния конгрес на ЕНП Жени, Мария беше избрана огромно мнозинство за председател на организацията. Поздравления, Мария! ГЕРБ твърдо подкрепя жените, които оформят бъдещето на България и Европа", пишат още от партията.
Мария Габриел бе избрана за председател на ЕНП Жени
© ГЕРБ
Още от категорията
/
Любомир Каримански, БНБ: Производителността би трябвало да е нивото на растежа на възнагражденията в обществения сектор, а не е
06.12
Божанов: Ако имат малко останал политически инстинкт, би трябвало всички вкупом да напуснат потъващия кораб
06.12
Президентът на КНСБ: Разходите за заплати нарастват с около 1 милиард евро спрямо миналата година
06.12
Проф. Александър Малинов: Радев не разчита на протестите като на трамплин за излизане в политиката със своя партия или формация
06.12
Костадинов: Като народ, преживял два геноцида, трябва да сме изключително чувствителни по този въпрос
06.12
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
06.12
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
06.12
Любен Дилов: Политическата логика изисква да дадем това, което хората искат – оставка. Но държавната логика казва друго
06.12
Министър Мундров: Само чрез споделяне и активна комуникация можем да преборим киберзаплахите и да изградим устойчива цифрова Европа
06.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Maritime.bg: Танкерът "Кайрос" може да остане край Ахтопол поне д...
20:58 / 06.12.2025
Внимание: Лед и мъгла на "Петрохан"
20:11 / 06.12.2025
Протестът на гръцките фермери затвори и ГКПП "Капитан Петко войво...
17:09 / 06.12.2025
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навс...
17:07 / 06.12.2025
Един от моряците на заседналия танкер: Навън е много студено. Хра...
17:07 / 06.12.2025
Задействаха BG Alert и в Царево
15:32 / 06.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.