Мария Илиева-Йорданова е новият изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
©
Мария Илиева-Йорданова е инженер, завършила Техническия университет – София, със специализация в областта на метрологичното осигуряване. Професионалният ѝ път включва дългогодишна работа в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, както и в Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация“, където има ключов принос в акредитирането и надзора на органи за оценяване на съответствието. Като водещ оценител е участвала в провеждането на над 400 оценки на място.
Новият изпълнителен директор на БСА притежава дългогодишен опит в прилагането на европейското и национално законодателство в сферата на акредитацията и техническите изисквания към продуктите. Тя е преминала множество специализирани обучения в областта на управлението на качеството, одита, европейските регламенти, системите за акредитация и др.
Още от категорията
/
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
18:24
Росен Желязков: Като член на ЕС и НАТО България е готова да участва в намирането на решения за мир и сигурност
15:54
Рая Назарян: Приветствам усилията на Тръмп в търсенето на път към прекратяване на военните действия в Украйна
13:22
Д-р Иван Кокалов предрече: Създава се хаос и не знам дали някой съзнава в каква пропаст се бута здравеопазването
11:13
АИКБ: Предложихме мерки, които да намалят разходите с 1,2 млрд. лв, така че да компенсират увеличаването на данъчно-осигурителната тежест
10:19
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.