Новият епизод на "Бригада Нов дом“, утре вечер, петък (12 март) от 20:00 ч. по bTV, ще отведе зрителите на любимото предаване във великотърновското село Сушица. Там Мария Силвестър и майсторите на Калин Евтимов ще се изправят пред една истински трогателна и вдъхновяваща история – тази на Стоян, Стела и техния 7-годишен син Илиян.Преди две години семейството чува тежка диагноза за малкия Илиян. Оттогава животът им се превръща в ежедневна битка, изпълнена с надежда и вяра. Всеки месец те пътуват до Истанбул за терапии, които дават шанс за лечение на детето. В желанието си да помогне на родителите си, самият Илиян взема сърцераздирателно, но и вдъхновяващо решение – започва да продава любимите си играчки, за да събира средства за своето лечение.Днес семейството живее в стара наследствена къща в Сушица, която има спешна нужда от ремонт. В дома липсват баня и тоалетна, а кухнята се намира извън основната постройка. Въпреки трудностите обаче, любовта и взаимната подкрепа ги държат силни и сплотени. Именно в този момент "Бригада Нов дом“ се появява в живота им, за да върне уюта, достойнството и надеждата в дома им.В края на епизода зрителите и героите в епизода ще станат свидетели и на една много специална изненада, подготвена от Мария и екипа на предаването, която ще направи финала още по-вълнуващ, емоционален и незабравим.