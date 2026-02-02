abcnews.
Неговото годишно предсказание и съобщение, че е видял сянката си, беше преведено от неговите стопани в клуба на мармота в Пънксътони в Гоблърс Ноб в Западна Пенсилвания.
Новината беше посрещната със смесица от овации и освирквания от десетките хиляди, които се осмелиха да издържат на температури от едноцифрени градуса по Фаренхайт, за да чакат годишната прогноза. Екстремният студ държеше тълпата облечена и помогна на хората на главната сцена да танцуват.
Обикновено гостите могат да се качат на сцената и да снимат Фил след предсказанието му, но тази година дикторът каза, че е твърде студено за това и неговите хора се страхуват да го държат навън твърде дълго. Вместо това публиката беше помолена да излезе на сцената, да се обърне и да "направи селфи“.
Клубът казва, че когато се смята, че Фил не е видял сянката си, това означава, че ще има ранна пролет. Когато я види, това означава, че са още шест седмици зима. Фил е склонен да предсказва по-дълга зима много по-често, отколкото ранна пролет.
Годишният ритуал датира отпреди повече от век, като е свързан с древните земеделски традиции в Европа. Празненствата в Пънксътони са се разраснали значително след филма от 1993 г. "Денят на мармота“ с участието на Бил Мъри.
Лиса Гибсън беше на своя десети Ден на мармота, носейки светеща шапка, наподобяваща пъна, от който Фил излиза малко след зазоряване.
"О, човече, това просто разчупва зимната мрак“, каза Гибсън, придружена от съпруга си – облечен като Елвис Пресли – и дъщеря си тийнейджърка. "Все едно Хелоуин и Нова година, събрани в един празник.“
Гибсън, жител на Питсбърг, силно се надяваше Фил да не вижда сянката си.
Рик Сигер, секретар по общественото и икономическо развитие на Пенсилвания, заяви, че външният термометър в превозното му средство е показал 4 градуса по Фаренхайт (минус 15 градуса по Целзий) по пътя му към Гоблърс Ноб.
"Мисля, че е просто забавно – хората се забавляват“, каза Сигър, който присъства на четвъртия си пореден Ден на мармота в Пънксътони. "Това обединява хората в труден момент. Това е обединяваща сила, която показва най-доброто от Пенсилвания, най-доброто от Пънксътони, този район.“
Миналогодишното съобщение беше за още шест седмици зима, което е най-често срещаната оценка на Фил и не е голяма изненада през първата седмица на февруари. Неговите водачи с цилиндъри в клуба на мармота в Пънксътони настояват, че "земният език“ на Фил - намигвания, мъркане, бърборене и кимане - се интерпретира, когато разказват за музите на метеорологичния мармот за предстоящите дни.
Главният експерт по дългосрочно време на AccuWeather, метеорологът Пол Пастелок, заяви, че рано в понеделник някои облаци са се преместили в Пънксътони през нощта, носейки вихрушки, които той нарече "микролюспи“.
Пастелок заяви, че предстоящата седмица ще остане студена , с температури под средните в източната част на Съединените щати.
Фил не е единственото животно, с което се правят консултации за дългосрочни прогнози за времето в понеделник. На много места в САЩ, Канада и извън тях има официални и неофициални събития за Деня на мармота.
Денят на мармота се пада на 2 февруари, по средата между най-краткия и най-тъмен ден в годината на зимното слънцестоене и пролетното равноденствие. Това е време от годината, което фигурира и в келтския календар, както и в християнския празник Сретение Господне .
Мармотът Фил направи своето предсказание кога ще приключи зимата
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Иван Хиновски: Диференциално тарифиране е мярка, която стимулира прилагането на енергийна ефективност
15:05
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
01.02
Журналист: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в противоречие със собствените си твърдения
31.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.