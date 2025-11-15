Мартин Димитров, ПП-ДБ: Още от 2023 г. законодателството предвижда особен управител на "Лукойл", имаше време да бъде поискано съдействие от Европейската комисия
© NOVA
Според Димитров, въпреки че дерогацията за руския петрол е факт, правителството не е представило "национален план“ за действие. Той подчерта, че още от 2023 г. законодателството предвижда фигурата на особен търговски управител и е имало достатъчно време да бъде поискано съдействие от Европейската комисия за подбор на международни експерти.
Пред NOVA Димитров заяви, че не е против конкретната личност Румен Спецов за особен управител, но смята, че за този ключов пост трябва да е назначен експерт с дългогодишен опит в петролния сектор: "Това е работа, която може да изисква преговори за доставки, алтернативни суровини, логистика. Не знам Спецов някога да е имал отношение към тази материя.“
На въпрос дали ПП–ДБ носи политическа отговорност за израстването на Спецов в държавната администрация, Димитров беше категоричен: "Тези, които го назначават днес, носят 100% отговорност.“
Опасенията му са, че ако липсва ясна последователност от действия, ситуацията ще бъде "просто отложена“ до април, когато изтича срокът на дерогацията.
Според него европейският пазар разполага с достатъчни количества. "Горива има. Има инструменти за справяне. Ако правителството действа адекватно, не трябва да има нито опашки, нито шоково поскъпване“, каза Димитров.
Но той предупреди, че хаотичните мерки увеличават риска.
Коментирайки идеите държавата да придобие дялове от рафинерията, Димитров заяви: "Национализацията не е добра идея за правова държава. Може да ни удари през международни дела и претенции.“
Дептутатът определи бюджета за 2026 г. като "най-левият от 25 години насам“: "Такова харчене никога не е имало. Взимат 52 милиона лева на ден заеми тази година. Догодина – 55 милиона. Това е безпрецедентно.“
Той даде пример с рекордното увеличение на разходите – до 46% от БВП, както и с повишаването на данък дивидент, осигурителните прагове и максималния осигурителен доход.
По думите му правителството "хвърля милиарди през държавни фирми“: "Само през ББР и БЕХ са насочени над 7 милиарда. Без ясни проекти, без конкретика.“
ПП–ДБ вече са внесли законодателни предложения за ограничаване на разходите – над 30 мерки. Димитров каза, че вот на недоверие "е опция“. "Кога ще го внесем, зависи от развитието на събитията. Бюджетната тема също е възможна за вот“, заключи той.
