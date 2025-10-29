ЗАРЕЖДАНЕ...
Мартин Димитров за бюджетите: България върви по грешния път
Такъв анализ на проектобюджетите на НЗОК и НОИ направи депутатът от ПП-ДБ Мартин Димитров, предаде репортер на "Фокус".
Депутатът обяви, че са внесли десетки предложения и законопроекти, които предвиждат ефективност на разходите.
"Няма друго решение. Този път е лош за България, това е левия път на забавяне на растежа".
По отношение на минималната заплата и защо проектобюджетите налагат по-ниска такава Димитров отговори:
"Това е въпрос на вътрешен пазарлък. Тука трябва трайно решение. Плоският данък следва да бъде запазен", коментира още Мартин Димитров и поясни, че той е дал в България много добри резултати.
