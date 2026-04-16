За периода от 11 до 25 март 2026 г. НАП и КЗП са проверили близо 1000 бензиностанции в цялата страна. В 475 обекта, проверени от приходната агенция, е установено увеличение на маржа при поне един вид гориво в дадена бензиностанция, съобщиха по време на съвместна пресконференция изпълнителният директор на НАП Милена Кръстанова и в.и.д. председател на КЗП Александър Колячев.

По думите на Милена Кръстанова на тези търговци са връчени искания за предоставяне на документи, свързани с увеличението на продажната цена на даден вид гориво. При проверките през март инспекторите от НАП са установили намаление от 0,9% на брутния марж както при големите вериги бензиностанции, така и при по-малките. Най-големият спад на маржа се отчита при продажбата на дизел - с 1,6%, а при бензин А95Н се запазва с минимално увеличение от 0,05%.

Обектите, при които е установено увеличение на маржа и при трите видове гориво (дизел, бензин и пропан-бутан), са общо 48, а тези при които едновременно има повишение на маржа при бензин А95 и дизел - са 88.

На търговците, при които е констатирано необосновано повишение на цената, ще бъдат съставени актове за установяване на административно нарушение в изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в Република България. По данни на КЗП, проверяващите им екипи са установили 6 случая на необосновано увеличение на цени в бензиностанции, съобщи на свой ред Александър Колячев.

През март, въпреки повишаване на цените на горивата, се наблюдава увеличение на потреблението им. Продадените количества са 353,3 млн. литра, което е с 67,2 млн. литра или 23,5% повече спрямо през предходния месец. Най-голям ръст се отчита при продажбата на дизел - 25,2%, следван от бензин А95Н - с 23,6 %. През първите 14 дни на април е установено намаление на потреблението на дизел с 10% и увеличение с 6,9% при бензин А95Н, съобщи още изпълнителният директор на НАП.

"През март 2026 г. приходите от ДДС от продажба на горива са в размер на 86,8 млн. евро, което е с 16,7 млн. евро или 23,9% повече спрямо същия период на предходната година и с 26,6 млн. евро или 44,3% повече спрямо предходния месец. През първото тримесечие на 2026 г. приходите от ДДС от продажба на горива са в размер на 208,9 млн. евро, което е с 9,5 млн. евро (4,5%) повече спрямо първото тримесечие на 2025 година“, заяви още Милена Кръстанова.

Одобрени са 213 256 граждани за изплащане на еднократна месечна компенсация за гориво, след проверка на приходната агенция за допустимост.

В дните около Великден – от 6 до 13 април, фискалните инспектори от НАП са проверили близо 500 хранителни магазини, пекарни и месарници. Целта на контролните действия е да установят дали има необосновано повишение на цените и най-вече на традиционните за празника стоки – яйца, агнешко месо и козунак. Търговците имат 5 дни да предоставят изисканите от тях документи и информация за цените през предходните периоди, които инспекторите от НАП ще се сравнят с установените по време на проверката.

"По време на Великденската кампания екипите на КЗП са проверили близо 400 търговски обекта, предлагащи продукти, традиционно свързани с празника. Наблюдаваха се основни стоки, освен традиционните за Великден, а и пресни зеленчуци, брашно, захар и др. Контрол се осъществява и по отношение на правилното обозначаване на цените, включително задължението за двойно обозначаване в евро и лева при търговията на пазари и сергии“, заяви на свой ред и председателят на КЗП.

За осемте дни, от 6 до 13 април, приходната агенция е съставила 32 акта за установени нарушения в предходен период, съобщи зам. изпълнителният директор на приходната агенция Евгени Нанков. По думите му от октомври миналата година до момента фискалните инспектори от НАП са проверили близо 14 500 търговски обекта, сред които най-много са хранителни магазини, месарници, пекарни и заведения за хранене. За констатираните нарушения в този период от НАП са издадени 1112 акта и 414 наказателни постановления на обща стойност 1 074 522 евро.

При извършените 8776 проверки от КЗП от октомври до момента са съставени 863 акта. Общият брой на проверените стоки чрез портала "Колко струва“ е 8025, като при 561 от тях е установено, че увеличението е необосновано, уточни още Колячев.

Проверките за спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България продължават до 8 август.