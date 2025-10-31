Статистиката на Българската народна банка (БНБ) показва рязък скок на новооткритите депозити, като особено силно се увеличават влоговете в евро. Само през септември домакинствата са внесли в банките 325 млн. лв.Експерти свързват този бум с приближаването на страната към членство в еврозоната и с усилията за "изчистване“ на налични кешови средства. Общият обем на парите на българите в банковата система надхвърля 96 милиарда лева.Много семейства вече се възползват от банковите услуги, за да избегнат опашки при обмен на пари. Елена Бояджиева споделя:"Там автоматично ще се обърнат от левове в евро и мисля, че това е най-добрият вариант. Тегленето и плащането с карта ще се улесни."Съпругът ѝ Филип допълва:"Защо трябва да се редим на опашки, когато е много по-лесно?"През септември внесените средства от домакинствата са били с една трета повече в сравнение със същия месец на миналата година. След публикуването на положителните конвергентни доклади на 4 юни, редица банки временно премахнаха таксите за внасяне на депозити.Кредитният консултант Тихомир Тошев коментира пред БНТ:"Все още малка част от кеша, който хората държат вкъщи, се внася в банки, но това доведе до ръста на депозитите. Стандартно той се движеше между 7 и 9% годишно, а в момента е над 12%. За съжаление това е много малка част от този кеш и най-вероятно голяма част от хората ще тръгнат януари с чантите с пари, за да ги сменят в банки, в пощи и къде ли не."Увеличават се и влоговете в евро – през септември на срочни депозити са внесени 334 млн. лв., което е повече от два пъти спрямо предходния месец. Тошев обяснява, че част от българите са държали парите си в евро като защита срещу инфлация и обезценка на лева през годините.Обменът на левове в евро ще бъде безплатен в първите шест месеца след въвеждането на еврото, а след това безплатно и безсрочно ще се извършва само от БНБ. Въпреки това, според експертите, много българи вероятно ще продължат да държат парите си в брой.Някои граждани обаче не са склонни да спестяват. Пенсионерката Катя Мездричка споделя:"Ние сме бедни хора, пенсионери, едва изкарваме от месец до месец."Други, като Стоименка Мазурска, отбелязват, че минималните пенсии не оставят възможност за спестявания.С увеличаването на депозитите намалява средната доходност. Най-ликвидните банки предлагат нулева лихва. При максимално олихвяване от 3% на сума от 5000 лева, доходът за година е около 150 лева. Лихвите по евровите депозити са по-високи.Тошев уточнява:"По-малките банки предлагат лихви между 1 и 3%. Не е голяма сума, но ако парите се държат в домакинството, доходността е нула."Данните на БНБ показват, че към края на септември жилищните кредити достигат малко над 30 милиарда лева – увеличение с 27% за година. Потребителските кредити също нарастват и вече са почти 21 милиарда лева.