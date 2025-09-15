Над 330 са образуваните производства за защита от дискриминация от началото на годината. Водещ процент са жалбите и сигналите, свързани с упражняване правото на труд. Това каза председателят на Комисията за защита от дискриминацията Елка Божова в предаванетоКомисията за защита от дискриминация защитава правата на гражданите вече 20 години. "Смятам, че и занапред имаме какво да дадем на гражданите. Желаем Комисията да се развива с по-бързи темпове, да я надградим и да й създадем образ на стожер на справедливостта“, заяви председателят й.От два месеца жалби и сигнали могат да бъдат подавани електронно през сайта на Комисията за защита от дискриминация. По този начин достъпът на гражданите е улеснен значително, добави Елка Божова.По думите й повече жалби и сигнали постъпват от жени. Жалбите за сексуален тормоз на работното място, постъпили в Комисията, не са много и са подавани както от жени, така и от мъже, допълни тя. Не са малко жалбите, свързани с използване на слово на омраза."В годините назад е имало включително по отношение на представители на най-високата трибуна сред нашето общество – Народното събрание. Когато народни представители си позволяват да използват слово на омраза в парламентарната зала, тогава светва онази червена лампа, която може да ни обезпокои – дали това слово на омраза преминава границата на нормалното политическо говорене“, коментира Божова.За да се образува производство пред КЗД, трябва да има административен документ – жалба, сигнал или доклад за самосезиране. Жалбата се разглежда за редовност и допустимост и се образува производство с разпореждане."След образуване, с разпореждане на председателя на Комисията се събират писмени доказателства, а в открито заседание, което е втората фаза на производството, има възможност и за гласни доказателства. След като приключи фазата на открито заседание, съставът се оттегля и взема решение в законоустановения срок. Решенията са административни актове. Когато има задължително предписание, страната, която търпи санкцията, следва да изпълни зададеното в състава и отразеното в решението, дори когато решението се обжалва. Ако недоволната страна има желание, може да обжалва пред Административен, а след това и пред Върховен административен съд“, обясни Божова.Производството пред Комисията за защита от дискриминация е напълно безплатно за гражданите. "Освен това осребряваме пътните разходи на страните в дадено производство – било то свидетели, било ответна страна или на жалбоподатели“, допълни гостът.В момента Комисията за защита от дискриминация провежда информационна кампания за информиране на гражданите относно Хартата на основните права на Европейския съюз и Конвенцията за правата на хората с увреждания. До момента такива кампании са проведени във Враца, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, а интересът на гражданите е бил голям, сподели Божова. "Гражданите поставиха въпроса за немалко редки заболявания, които не са включени в реимбурсираните списъци на НЗОК“, допълни тя.