Не смятам, че правителството, което подаде оставка, е имало изобщо намерение да ни решава проблемите. Здравеопазването е секторът, който никой не желае да реформира и да го накара да работи така, както трябва, тъй като там се разпределят милиарди, лобитата са много големи и в крайна сметка тези пари се оказва, че трябва да отидат при точните хора, но не и при работещите в системата. И това е един така доста печеливш законен бизнес в България. Това каза внапредседателят на Синдиката на българските медицински специалисти Мая Илиева."Достатъчно дълго време чакахме, търпяхме – ние от 5 години протестираме реално. И за съжаление, всеки един министър, който идва, се оказва, че е безпомощен, че има най-малко правомощия. Топката се прехвърля непрекъснато между институциите, между Здравната каса, работодателите, синдикатите, Здравно министерство, Социално министерство, на финансите и т.н. Те поемат обещания, но това не значи, че ги изпълняват и предлагат конкретни решения,“ каза гостът и добави, че няма чуваемост за реалните предложения, които да позволят системата да заработи и да бъде обезпечена с кадри, което ще доведе до по-качествено обслужване на пациентите.По думите й в България има прекалено много болници, особено частни такива, които няма как да бъдат обезпечени с кадри. Но да получат един добър доход, медицинските специалисти са принудени да работят на 2-3 места, което от своя страна обезпечава тези болници с кадри, обясни специалистът и добави, че ако служителите получават наистина добри заплати, няма да има нужда след едно 12-часово дежурство в едната болница, без почивка да вземат дежурство в другата болница за още 12 часа. "Това е нарушение на закона. В България абсолютно всички институции са наясно, че това се прави и никой не предприема абсолютно никакви мерки за това, че законът се нарушава, тъй като ще трябва да се закриват болници.“ Според Илиева съществува картел между работодателите да не бъдат вдигани основните заплати точно поради тази причина – да не се наруши установената система.Ако протестите на медицинските специалисти преминат в ефективни стачни действия, ще се срине цялата система, предупреди гостът. "Аз виждам, че колегите вече са готови за такива действия. От сега мога да заявя, че заедно с Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, както и с нашите партньори, синдикати, асоциации, категорично ще работим твърдо по този въпрос и независимо от това, кой ще дойде след това правителство и кой ще седне на горещия стол в Министерството, ще трябва да се съобрази с нас, тъй като оттук нататък вече няма да сме мирни, напротив.“Според експерта за да работи наистина добре тази система, хората, пациентите, трябва да изискват качествено обслужване: "Те трябва да изискват да не се нарушат законите и те трябва да застанат до нас, за да можем да преборим тази система, тъй като само работещите в системата трудно бихме могли да реформираме изцяло системата,“ заключи председателят на Синдиката на българските медицински специалисти Мая Илиева.