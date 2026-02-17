Мая Манолова.
"Според “Енерго-про" средното потребление на домакинствата този месец е с 11% по-високо от рекордно скъпия януари. И какво прави КЕВР? Какво правят депутатите? Какво прави министърът на енергетиката на Бойко Борисов? Нищо.
Ако някой в парламента се интересуваше за гражданите, утре първа точка в дневния ред щеше да е изслушване на КЕВР и на енергийния министър. На открито, пред очите на всички хора, а не като проведената тихомълком, в последния момент, комисия по енергетика миналата седмица, за която никой не разбра", пише тя.
Манолова настоява за спешен отговор от КЕВР и енергийния министър на следните въпроси:
Защо домакинствата бяха и ще бъдат “насурвакани" с до няколко пъти по-високи сметки?
Възможно ли е ЕРП-тата да подават ток на ниско напрежение, за да се отчита по-високо количество от електромерите?
Как е възможно едно домакинство с 350 лева сметка през ноември да получи сметка от 900 евро през януари?
Какво показа проверката на КЕВР в ЕРП-тата?
Защо трета седмица сваленото от власт парламентарно мнозинство, начело с ГЕРБ, и енергийният министър на Борисов се правят на безпричастни наблюдатели?
Как се очаква пенсионер с 350 евро доход да плати сметка за ток от 200 евро?
Това, което са длъжни да направят депутатите, не се изчерпва само с въпроси, смята Манолова и ги призова да настояват КЕВР да разпореди на ЕРП-тата да не събират обжалваните сметки и да не спират електрозахранването на гражданите, които са подали жалби.
"Допълнително, след като помогнахме на десетки граждани да обжалват своите сметки, с екипа ми работим върху изменения в Закона за енергетиката, който да забрани на ЕРП-тата да спират тока на домакинствата, ако потреблението е с над 10% по-високо от предходния месец и ако абонатът обжалва", съобщава бившият омбудсман.
