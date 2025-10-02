Млади лекари излизат на нов протест във вторник, 7 октомври от 17:30 ч. Протестът и този път ще се проведе с начална точка площада пред Министерство на здравеопазването, ще премине в шествие по бул. "Цар Освободител" до пл. "Орлов мост", където ще завърши. Това съобщиха от инициативния комитет "Бъдеще в България“."Проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на нашите проблеми, вече се изчерпа. Половин година след началото на протестите резултат няма. Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага", споделят от комитета.И допълват: "Ние се борим за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие!"