Медици готвят нов протест във вторник: Омръзна ни от фиктивни промени
"Проявено търпение към институциите и хората, от които зависят решенията на нашите проблеми, вече се изчерпа. Половин година след началото на протестите резултат няма. Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага", споделят от комитета.
И допълват: "Ние се борим за бъдещето на България, за всеки един пациент и неговото благополучие!"
