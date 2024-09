Медици от 7 държави на курс при уролозите от ВМА

© Специалисти от седем държави се включиха в двудневен курс, организиран от Клиника по урология на Военномедицинска академия (ВМА), ръководена от проф. д-р Илия Салтиров. Научно-практическата академия SOUTH EASTERN EUROPEAN&ISRAEL ACADEMY FOR HOLMIUM LASER ENUCLEATION WITH THE MOSES TECHNOLOGY се организира със специалната подкрепа на Boston Scientific. В нея се включиха медици от България, Израел, Сърбия, Република Северна Македония, Словения, Румъния и Турция. Специално участие взеха и международни експерти в областта на лазерната хирургия на простата, сред които проф. Мехмет Илкер Гюкче, проф. Марио Софер и проф. Калоян Давидов.



Изнесени бяха различни state-of-thе art презентации, покриващи всички аспекти на лазерната хирургия на простата HOLEP като хирургична техника, индикации, усложнения. Дискутирани бяха различни клинични случаи. Водещите експерти акцентираха върху техниката и инструментариума за провеждане на операцията чрез Live-surgery оперативни интервенции.



Школата по урология на ВМА е с десетилетни традиции. Освен на редица обучителни курсове, клиниката на проф. Илия Салтиров е домакин и организатор на ежегодния международен симпозиум по "Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“, посветен на съвременните тенденции в ендоурологията и минимално инвазивната хирургия при диагностиката и лечението на урологичните заболявания. Събитието включва лекции и хирургия на живо, представени пред специалисти от цял свят.