Медицински хеликоптер ще транспортира ранен от катастрофата в Хасковско
Припомняме, че днес на пътя Хасково-Симеоновград две коли се удариха челно. Загинаха четирима души, а трима други са тежко ранени.
Продължават огледите на мястото на инцидента. Пътят Хасково-Симеоновоград остава затворен. Обходният маршрут е по общински път през с. Поляново.
