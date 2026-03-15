На 19 март е предвидено, след неформалната среща, която беше на 12–13 февруари, да се вземат решения относно Европа на две скорости. Това каза внабившият вицепремиер по европейските фондове, народен представител в три състава на парламента, дългогодишен посланик в Германия, Швейцария, Лихтенщайн и Черна гора, а сега член на Института за икономика и международни отношения Меглена Плугчиева."По предложение, пак на Германия, на вицеканцлера и финансов министър Клингбайл бяха поканени петима негови колеги от ключови държави – Франция, Нидерландия, Испания и Италия – за да предложат де факто свои инициативи за коригиране на европейската икономическа политика, а именно чрез създаване на съюз на капиталовите пазари, съюз на спестяванията и инвестициите, с цел големите спестявания, които се оказва, че са около 30 трилиона частни спестявания в Европейския съюз, да бъдат активирани и включени в рискови и други инвестиции“, обясни Плугчиева."Предвижда се и засилване на еврото чрез дигитализация, чрез въвеждане на дигитално евро, както и засилено сътрудничество в сферата на отбраната чрез стратегически проекти. Това са изключително фундаментални решения и, от една страна, Европа явно схваща, че трябва да търси изход от кризите, които са я затрупали – и дълговите, и сътресенията, в които сама е влязла“, допълни тя."Като, за съжаление, е факт, че подходът, който се предвижда, противоречи на принципите на Лисабонския договор. И тук не става дума за ползване на механизма на Лисабонския договор, който предвижда така нареченото засилено сътрудничество Enhanced Cooperation. Този механизъм позволява девет страни членки да поемат инициативата за конкретни мерки за стабилизиране на икономиката на Европейския съюз и в различни политики на Европейския съюз, като те подават по процедура молба в Европейската комисия. Оттам се минава през Съвета на Европейския съюз и се стига до одобрение на Европейския парламент“, обясни още бившият вицепремиер."Както виждате, се ползва пак правото на силните, на големите, и тези, които сме отстрани, някак си оставаме в периферията. Изобщо този подход за преодоляване на кризите, на сътресенията, които са надвиснали и разклащат Европейския съюз – не чрез принципите на единство и равнопоставеност, а чрез позицията на по-големия и по-силния – не е добрият подход. Това е изборът на така наречената диференцирана интеграция, която Брюксел или големите се стараят да постигнат и да наложат този подход на по-малките“, каза още тя.По думите ѝ това разклаща Европейския съюз още повече и създава все по-големи разломи между страните членки."Има няколко министри, които аз познавам и за които мога да кажа добри думи, както е социалният министър и министърът на туризма. Те са компетентни, професионалисти и опитни в сферата си. Но има и други, които са с абсолютно случаен характер и будят най-малкото подозрения“, каза тя."Освен това този подход на масови уволнения, на масови смени, не допринася за нормализиране на обстановката, а напротив – нагнетява още повече напрежение, съмнение и подозрение в обществото. Засилват се и разногласията между отделните политически партии в условията на толкова сложна геополитическа ситуация, с войни от двете страни“, категорична е тя."След като се вдигат цените на горивата, това ще се отрази на всички ниши и сектори на икономиката. Туризмът, който за нас е толкова важен, виждате, че е наистина в много рискова ситуация в предстоящия сезон. Изобщо проблемите стават все по-тежки и по-големи, вместо да се търсят разумни решения“, добави тя.Плугчиева сподели още, че се надява на изборите през април да има много по-висока избирателна активност.