Кризата с боклука може да обхване цяла София, след като изтекат договорите в 18-те района, а това е до един-два месеца, засега няма изгледи да се реши, а се задълбочава. Тази и други теми коментира Меглена Плугчиева, бивш вицепремиер по европейските фондове, народен представител в три състава на парламента и заместник министър на земеделието и горите, дългогодишен посланик в Германия, Швейцария, Лихтенщайн и Черна гора, в предаванетонаТака и предположих, че за това ме канете да споделя опит. Дано той да бъде полезен и за тези, които трябва да вземат решения, а и за гражданите на София. Вярно е, че това беше 2008-2009 година и тогава цяла София тънеше в боклук, в отпадъци, като нещата бяха много сериозни и даже аз като вицепремиер и доскорошен тогава посланик в Германия, бях поискала съдействие от Германия и бяхме получили даже оферти балите с боклук, които растяха като планина на площадките в Кремиковци, да бъдат извозени с влакови композиции и да бъдат изгаряни в пещите в Германия.Слава богу не се стигна дотам, но това беше кризисна ситуация, и разбира се при кризисни ситуации винаги се търси цялостно взаимодействие и комплексно решение на въпроса, независимо кой в каква политическа партия членува. И аз смятам, че това е едно важно послание и към днес управляващите, особено към ръководството на Общината и към кмета Терзиев. Освен това, още един пример бих се позволила да дам, и то на база на дългогодишния ми и управленски, и политически опит. Точно тогава, като поех като вицепремиер, за първи път тази длъжност беше създадена, защото бяха спрени над 500 милиона евросредства и съответно трябваше да се излезе от тази кризисна ситуация.Аз като вицепремиер естествено първото ме посещение беше в Брюксел и първата новина, с която де факто най-лошото, което можеше да получа като информация, беше, че губим над 300 милиона за завода за боклук, защото правителството на Сергей Станишев не може да намери диалог с Общината, където кмет беше Бойко Борисов, и че това са орел рак и щука и в никакъв случай не може да се стигне до решение, и поради тази причина ще загубим средствата. Признавам се, че като се върнах, аз помолих там за малка отсрочка, и като се върнах, първото нещо, което направих, е с проектите да отида в Общината при Борисов.Това беше за тогавашното време сензация, че вицепремиер от БСП отива на крака на Борисов от ГЕРБ. Разбира се, това не остана без последици и в правителството, че получих определяна критика, но важното беше, че се намери решението и заводът беше построен, и той работи. Сега, какво трябва допълнително да се прави, ремонт или адаптация, или промени, това е друг въпрос.Но мисълта ми е, връщам се на темата, че в кризисни ситуации, когато става дума за милионен град, като София, е важно интересът на хората да бъде поставен на първо място. И съм изненадана от реакцията на кмета Терзиев, че той е отхвърля всякаква помощ, още повече, той си развали отношенията и със собствените си партньори в коалицията. Аз си спомням когато встъпиха в длъжност, г-н Бонев беше обявил, че наистина три от най-горещите и проблемни и рискови теми на София са: транспорт, боклук и "Топлофикация София“И вместо това да се вземе предвид и своевременно да се реагира, което би означавало, че не може да се чака първа грешка, че не може да се чака само няколко дни преди да изтекат договорите, тогава да се обявява обществена поръчка. Това е липса на абсолютна прозорливост и това показва липса на управленски опит и далновидност. Второ, не може в условията на обществената поръчка да не се сложат таванни цени, а само прогнозни. Разлика има. И съответно, виждате, поредица от управленски грешки доведоха до това положение да тънят няколко ключови квартала, района в София в боклук. И не само това, гражданите да излязат и да чистят сами и да носят със собствените си коли торби с отпадъци при опасността от зараза и от болести.От един район в друг, и камо ли не това да се приписва като геройство на кмета, и той да бъде в ролята и на жертва, и в ролята на герой. Че това са абсурдни ситуации за XXI век. Това показва, за съжаление, единствено липса на компетентност, липса на управленски опит и визия, защото един кмет на един милионен град трябва винаги да гледа две крачки най-малко напред и да има своите алтернативни решения, ако се изпадне в кризисна ситуация. Нито едното, нито другото. Аз снощи слушах по бТВ г-н Терзиев и това, което най-много ме тревожи, е самочувствието и високомерието, с което той говори, и пренебрегва, и не е готов на никаква самокритичност, че са допуснати груби грешки, на които сега софиянци берат плодовете. И гражданите би трябвало да се възмутят и съответно да не се включат в такава акция. Ако г-н Терзиев иска да остане в историята с Терзиеви съботници, това е друго, или по този начин да се прави кампания, но нека да бъдем сериозни и отговорни.И трябва да има яснота сега, не само да се каже до среда ще има решение, а да се каже какви са вариантите за решение – директно договаряне ли, кои са фирмите с които ще се договаря или ще се водят преговори, каква помощ правителството е предложило и защо тя не се приема. Изобщо всичко това, гражданите на София, всички ние трябва да знаем какво се случва, да има достатъчно прозрачност, за да може да не осъмне само след един или два месеца цяла София в боклук и съответно, не дай си Боже, и затрупана със сняг.Но двете години, които стават от управлението на г-н Терзиев, за съжаление, не можем да покажем някакви впечатляващи резултати, а напротив, останаха горчилката от абсолютно абсурдните паркоместа по бул. "Витоша“, по "Опълченска“ изсечените дървета и ремонт, който се оказа излишен. Да не говорим, че при бурята, която мина преди зимата, клоните останаха така да изгният на място и много други, да не говоря и квартали, какъвто е "Манастирския ливади“, където тъне в боклук и в неуредено изобщо улично положение в един такъв нов и водещ се престижен квартал.Много добър въпрос, защото ако трябва пък съвсем да върнем историята назад, тъй като аз съм от тези може би политически динозаври, които от самото начало на Прехода са в политиката, трябва да признаем, че тази грешна политика, всичко да бъде приватизирано, дойде като задължение от Брюксел. Това беше още в началото на 90-те години, когато се каза: и водоснабдяване, и темата за боклука, и електрификация, всичко това трябва да мине в частни ръце. И изобщо беше обявена като една светиня приватизацията във всичко.След години, пак от Брюксел, от Еврокомисията се призна, че дейности, които са обществено значими, точно водоснабдяване, точно оползотворяване или събиране и оползотворяване на отпадъци, както и съответно електрификация или всичко свързано с елзахранване, това са изключително чувствителни, обществено значими теми и е редно те да останат под управлението на Общината, в общински дружества, в общински фирми, за да има и обществен контрол. И съответно, когато настъпят извънредни ситуации, да има бърза реакция, защото на частния бизнес вие не може да му разпоредите, на частния бизнес не може да му се сърдите, че той търси своята печалба и не поставя обществения интерес на първо място.Така е и поздравление, че поставяте този въпрос, който е тотално излязъл от поле зрението на обществеността, но за съжаление и от вниманието на заинтересованите и задължени, оправомощени институции. Природен парк "Витоша“ трябва да се направи отделно предаване и да се съберат на една кръгла маса всички, които носят отговорност. Тя, една кръгла маса няма да стигне, защото те са много всички тези, които носят отговорност и заради това има групова безотговорност, както и вие споменахте.Проблемът е именно в начина на управление, който води до тотално неуправление и занемаряване на Природния парк "Витоша“, тъй като на тази територия, освен изброените четири общини, Министерство на земеделието и горите в лицето на Държавно горско стопанство "София“ има своите задължения за стопанисване на територията, там има дирекция "Природен парк“, която също носи отговорност за определени дейности в парка, Министерството на околната среда и водите пък има своите компетенции по отношение на резерватите в природния парк и Община София, Перник, Самоков, всички те имат някакво отношение и в крайна сметка както виждате, имаме сериозни проблеми както с опасност от пожари, а те не бяха и спестени, особено миналата година, има голям проблем с вредители, с корояди и загива едни от най-ценните екосистеми, особено в резервата Бистришко бранище.И съответно един конфликт на интереси, защото и планът за управление на парка е тотално остарял, той е повече от 15-20-годишен. И опитите, които са правени преди 15 години, доколкото ми е известно, да се актуализира планът за управление, така и не стига до края. Така че моят апел е това да бъде част по-скоро преодоляно, защото пак потърпевши са софиянци, оттам тръгна и разговора, както софиянци, така и гостите на София за това, че няма план за управление, за това, че няма съответния модел на такова управление на парка, което да обединява интересите на всички тези различни собственици, които се включват на територията на парка. Модел има.Има модел и този модел черпихме на времето като опит от Германия, точно край една такава агломерация, един милионен град като Франкфурт в Федералната република, има Природен парк "Таунус“, и там са обединени интересите на различните видове собственици, даже и частни собственици в една структура, която има своето единно ръководство и има разписан план за управление, като в този план за управление са дадени и задълженията на всички тези отделни собственици. Но всичко е под една шапка и по този начин парка функционира и се ползва от гражданите на цялата агломерация на Франкфурт, което би могло спокойно и трябва да се направи и за София. А към това да не забравяме, че има и ски писти и лифтове, които…В София, да, на Витоша не работят. И всичко това правят нещата абсолютно абсурдни. И всички чужденци, които идват, и искащи да се качат до Витоша, изпадат в една абсолютно абсурдна ситуация да им се обяснява, че няма достъп до тази природна съкровищница. Затова това е един въпрос, който заслужава специално внимание, както и парка "Врана“.Само едно изречение. Ние страдаме както и при парка Витоша, така и при управлението на водите, именно от най-различни институции, които носят или само на хартия носят отговорност, но те са в конфликт или с противоречиви интереси. И ето виждате, драмата и трагедията, това не е само драма, и трагедията, която се случи на Елените, и не само, в колко населени места, и в Царево, и миналата година, от тези разнопосочни послания или липсата на отговорност и липсата на единоначалие на една институция, която да управлява тези природни ресурси. Това е при водите, това е и в парка "Витоша“. И към вашия въпрос за парка "Врана“. Знаете, че това е държавна собственост, но беше предоставена за стопанисване на Община София.Между временно явно междуличностни или някакви други, надявам се да не са меркантилни интереси, доведоха дотам, че областният управител де факто взе управлението и стопанисването на парка "Врана“ обратно към областната управа, а де факто той не разполага нито с потенциал на кадри, нито с потенциал на техника, и де факто сега той е получил някакъв финансов ресурс и ще отдава по линия на обществените поръчки стопанисване на такава съкровищница. Това не е магазин, това не е отделна сграда, това е един жив организъм парка "Врана“, както и парка "Витоша“, където има нужда от компетентност на експерти, на специалисти по дендрология, по ботаника, по ландшафтна архитектура, които да се произнесат.И това не е само за два дена да се изсекат две или пет дървета, тук става дума за една цялостна концепция за устойчиво стопанисване на тази територия. А в момента опасността да се загубят редки, ценни видове, които са създадени, внесени в България от преди сто години, и те са в окаяно състояние и загиват, защото паркът не е стопанисван тук в последните години, рискът е огромен. Ето виждате, това са наистина живите дробове, това е въздухът, това е климатът на София. И затова не се прави необходимото, а всичко се свежда до пари или до партийни или междуличностни интереси и противоречия.Случи се така, защото почти навсякъде бяха изтласкани специалистите, експертите и бяха заменени с партийно лоялни, верни лица и хора, които обаче нямат никаква представа, и естествено грешките не закъсняват. Това е, за съжаление, горчивата логика и плодовете, които берем, не са случайни.