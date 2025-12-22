Протестите не бяха изненада, но реакцията на управляващите показа политическа незрялост. Това заяви Меглена Плугчиева – бивш вицепремиер по европейските фондове, народен представител в три състава на парламента и зам.-министър на земеделието и горите, дългогодишен посланик в Германия, Швейцария и Лихтенщайн и Черна гора, в предаванетона РадиоПо думите ѝ демонстрираното пренебрежение и високомерие от страна на властта, както и поредицата от безсмислени предсрочни избори в миналото, са довели до "процес на натрупване", който логично е изригнал в мащабни и основателни протести.Изненадващо обаче е било, че след като формално са заявили, че са чули гласа на гражданите, управляващите не са показали с действията си, че са си взели поука. "Подаването на оставка с посланието "Ето, сега се оправяйте" и отказът от поемане на отговорност не е поведение на зрели и опитни политици", посочи тя.Според нея оставането на удължителен бюджет и създаването на усещане, че без правителство "ще стане още по-лошо", е безотговорно и вредно за държавата, особено в ключов момент като подготовката за еврозоната.Политологът отправи критика и към опозицията, която според нея няма основание да си присвоява успеха на протестите. Тя призова всички 240 народни представители да се обединят около минимален консенсус, за да не влиза страната в новата валута без финансова стабилност, ясна прогноза и визия, договорена с бизнеса и синдикатите.Вместо това, по думите ѝ, в последния момент са внесени различни бюджетни варианти, без яснота какво точно се приема и какви ще са рисковете, особено в социалната сфера – нещо, което вече е предизвикало реакции от страна на синдикатите.Като "лош сигнал" тя определи и решението парламентът да излезе в дълга коледна ваканция в период, който определя като "най-ключов исторически момент за държавата". Според нея това засилва усещането за липса на отговорност и не вещае нищо добро.По отношение на очакваните нови предсрочни избори, политологът прогнозира изключително динамична и непредсказуема кампания. Тя не изключи нито един сценарий, но изрази очакване за по-висока избирателна активност и за по-добър резултат на малки и нови политически формации, анонсирани през последната година.В публичното пространство продължават и спекулациите за евентуален политически проект на президента. Според политолога съществуват два възможни варианта – или бързо включване в изборите по модела от 2001 г. с опора на гражданско движение, или вече подготвен политически проект, който да бъде представен в подходящ момент.В заключение тя подчерта, че най-важното е енергията от протестите да не се изчерпи, а да се пренесе в изборния процес, така че избирателната активност да се доближи до тази в други европейски държави, вместо да остане на нивата от 20–30%.