Меле между няколко коли доведе до голямо задръстване на АМ "Тракия"
Инцидентът е станал между Пазарджик и Пловдив преди минути. Очевидци съобщават, че заради катастрофата, има огромно задръстване в района.
От МВР казаха за "Фокус", че нямат информация за пострадали хора. По кадри в мрежата се вижда обаче, че автомобилите са с доста материалните щети.
Още по темата
/
Това са професионалистите, спасили 14 пътници при катастрофата с автобус на пътя Харманли-Симеоновград снощи
28.10
Родители на загинало в катастрофа момиче: Направиха всичко възможно делото да се бави седем години и половина
27.10
Полицията в Ловеч: Най-тежко пострадалият при катастрофата на пътя Орешак - Троян е 17-годишен младеж
27.10
Шофьорският курс на водача, причинил трагичния инцидент край Созопол: Цялата документация е само на хартия
19.10
Разпоредена е пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил катастрофата с трима загинали край Бургас
18.10
Още от категорията
/
Домбровскис: Няма индикации за проблеми със сигурността на доставките на петролни продукти в ЕС
15:47
Доц. Даниел Смилов: Президентските избори ще бъдат решаващи за посоката, по който ще тръгне страната, но истинската надпреваря все още не е започнала
13:29
Запрянов: Това, което извършва Българската армия преди 140 години, е исторически впечатляващо, защото го прави изключително с национални средства
12:56
Proto Thema: "Вертикалният коридор", който минава през България, е врата за американския втечнен природен газ към Източна Европа и Украйна
11:18
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:54
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.