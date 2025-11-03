Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Меле между няколко автомобила доведе до голямо задръстване на АМ "Тракия" посока Пловдив. 

Инцидентът е станал между Пазарджик и Пловдив преди минути. Очевидци съобщават, че заради катастрофата, има огромно задръстване в района. 

От МВР казаха за "Фокус", че нямат информация за пострадали хора. По кадри в мрежата се вижда обаче, че автомобилите са с доста материалните щети.