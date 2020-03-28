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Ìåñòèì ñòðåëêèòå ñ 1 ÷àñ íàïðåä, ìîæå äà å çà ïîñëåäíî
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 09:33 / 28.03.2020Êîìåíòàðè (18)292
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Ùå ïðåìèíåì êúì ëÿòíî ÷àñîâî âðåìå çà ïîðåäåí ïúò, âúïðåêè ÷å èìàøå äèñêóñèè äàëè òîâà òðÿáâà èçîáùî äà ñå ñëó÷âà. Òàçè ãîäèíà ùå ïðåìåñòèì ñòðåëêèòå ñ åäèí ÷àñ íàïðåä â 3:00 ÷àñà ñóòðèíòà óòðå, 29 ìàðò.

Çà ïúðâè ïúò ó íàñ ëÿòíîòî ÷àñîâî âðåìå ñå âúâåæäà ïðåç 1979 ã., à çà ïúðâè ïúò â Åâðîïà òîâà ñòàâà ïðåç 1916 ã. Ñìÿíàòà íà çèìíîòî ñ ëÿòíî ÷àñîâî âðåìå å çàïî÷íàëà ïðåäè 100 ãîäèíè, çà äà ñå ïåñòè åëåêòðîåíåðãèÿ è åíåðãîíîñèòåëè, íî è äà ñå èçïîëçâà ïîâå÷å ñâåòëàòà ÷àñò íà äåíÿ.

Â ïîñëåäíèòå ãîäèíè äåáàòúò çà ìåñòåíåòî íà ñòðåëêèòå å íà äíåâåí ðåä è â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò. Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà åâðîäåïóòàòèòå ïîäêðåïèõà ïðåäëîæåíèåòî íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ ñìÿíàòà íà ÷àñîâîòî âðåìå äà áúäå ïðåêðàòåíà, êàòî äàäîõà âðåìå íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè äà ñå ñèíõðîíèçèðàò äî 2021 ã..

Äî 1 àïðèë 2020 ã. ñòðàíèòå ÷ëåíêè òðÿáâà äà óâåäîìÿò Åâðîêîìèñèÿòà êîå âðåìå èçáèðàò - ëÿòíîòî èëè ñòàíäàðòíîòî, ïîïóëÿðíî êàòî çèìíî ÷àñîâî âðåìå. ÅÊ ñè çàïàçâà ïðàâîòî, àêî èìà ïðîáëåìè è äúðæàâèòå íå ñà óñïåëè äà ñå ñèíõðîíèçèðàò, äèðåêòèâàòà äà áúäå îòëîæåíà èëè îòìåíåíà.








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Òîâà : " Ìîæå äà å çà ïîñëåäíî" çâó÷è ëåêî äâóñìèñëåíî äíåñ...
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Òî ñ òîÿ âèðóñ ìîæå è çà ïîñëåäíî äà å.
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Ïðåêðàñíî,äåíÿò å äúëúã è èìà âðåìå çà âñè÷êî ...
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Íàé-ïðàâèëíî çà ÷îâåøêèÿò áèîëîãè÷åí ÷àñîâíèê å çèìíîòî ÷àñîâî âðåìå, çàùîòî â 12 ÷àñà ñëúíöåòî å ïðèáëèçèòåëíî íà çåíèòà ñè è ñâåòëàòà ÷àñò å ðàâíîìåðíî ðàçïåäåëåíà ñïðÿìî ñðåäàòà íà äåíÿ.
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Ëÿòíîòî å ïî - äîáðå! Íå â 18÷ äà ñå ïðèáèðàìå êàòî êúðòèöè ïî òúìíî!!! È íå âèæäàì êàêâî òè ñïàíå ïîâå÷å êàòî çà ðàáîòà çèìå ëåòå âñå ñè ñòàâàìå â îïðåäåëåí ÷àñ!
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Íàèñòèíà ìîæå äà å çà "ïîñëåäíî" ;) :)
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Çèìíîòî å ïî- äîáðå. Ñïè ñå ïîâå÷å ñóòðèí. Äåöàòà êîèòî çàïî÷âàò ó÷èëèùå â 7:30÷. Ùå å ìíîãî òðóäíî,ùå ñïÿò ïî ÷èíîâåòå äîãîäèíà àêî îñòàâÿò ëÿòíîòî
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Âèæ îùå:
Ñëàâè íàïðàâè ïàðîäèÿ íà áðèôèíã ñ Ãåíåðàëà è ïðîô. Êàíòàðäæèåâ
09:41 / 27.03.2020
Ïîëèöèÿòà âúâ Âàðíà èçäèðâà ìúæ, èçòåãëèë êðåäèòè çà 100 000 ëâ. ñ ôàëøèâà ëè÷íà êàðòà
11:25 / 27.03.2020
Èâàí Ïîðòíèõ ñ âàæíà èíôîðìàöèÿ çà âàðíåíöè!
14:36 / 27.03.2020
Ìëàä ìúæ å ñ îïàñíîñò çà æèâîòà ñëåä çëîâåùà êàòàñòðîôà êðàé Âàðíà
16:44 / 26.03.2020
Êðèçèñíèÿò ùàá âúâ Âàðíà ðåøè: Áúëãàðè è ÷óæäåíöè, âëèçàùè â ìîðñêàòà ñòîëèöà, çàäúëæèòåëíî ïîä êàðàíòèíà!
09:04 / 26.03.2020
Íîâ ñëó÷àé íà êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà, îáùî 21 ñà íîâèòå ïîëîæèòåëíè ïðîáè â ñòðàíàòà
19:44 / 26.03.2020
Ñëóæèòåëè íà "Îáùèíñêà ïîëèöèÿ" ãëîáèõà 23-ìà âàðíåíöè çà ðàçõîäêà â Ìîðñêàòà ãðàäèíà
21:58 / 27.03.2020
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