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|Ìåñòèì ñòðåëêèòå ñ 1 ÷àñ íàïðåä, ìîæå äà å çà ïîñëåäíî
Çà ïúðâè ïúò ó íàñ ëÿòíîòî ÷àñîâî âðåìå ñå âúâåæäà ïðåç 1979 ã., à çà ïúðâè ïúò â Åâðîïà òîâà ñòàâà ïðåç 1916 ã. Ñìÿíàòà íà çèìíîòî ñ ëÿòíî ÷àñîâî âðåìå å çàïî÷íàëà ïðåäè 100 ãîäèíè, çà äà ñå ïåñòè åëåêòðîåíåðãèÿ è åíåðãîíîñèòåëè, íî è äà ñå èçïîëçâà ïîâå÷å ñâåòëàòà ÷àñò íà äåíÿ.
Â ïîñëåäíèòå ãîäèíè äåáàòúò çà ìåñòåíåòî íà ñòðåëêèòå å íà äíåâåí ðåä è â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò. Ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà åâðîäåïóòàòèòå ïîäêðåïèõà ïðåäëîæåíèåòî íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ ñìÿíàòà íà ÷àñîâîòî âðåìå äà áúäå ïðåêðàòåíà, êàòî äàäîõà âðåìå íà äúðæàâèòå ÷ëåíêè äà ñå ñèíõðîíèçèðàò äî 2021 ã..
Äî 1 àïðèë 2020 ã. ñòðàíèòå ÷ëåíêè òðÿáâà äà óâåäîìÿò Åâðîêîìèñèÿòà êîå âðåìå èçáèðàò - ëÿòíîòî èëè ñòàíäàðòíîòî, ïîïóëÿðíî êàòî çèìíî ÷àñîâî âðåìå. ÅÊ ñè çàïàçâà ïðàâîòî, àêî èìà ïðîáëåìè è äúðæàâèòå íå ñà óñïåëè äà ñå ñèíõðîíèçèðàò, äèðåêòèâàòà äà áúäå îòëîæåíà èëè îòìåíåíà.
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09:41 / 27.03.2020
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14:36 / 27.03.2020
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16:44 / 26.03.2020
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