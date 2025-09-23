ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Balkans: Балканите през следващите няколко дни ще се окажат по-топли от Испания
Те посочват още, че минималните температури в Централна Испания би трябвало да са около нулата.
През следващите дни се очаква ураганът Габриел да връхлети Северна Испания. От Meteo Balkans казват още, че ураганът ще се усили до четвърта категория, но бурята бързо ще отслабне. Очакват се и вълни до 5–7 метра и усилване на морските течения.
