Макар че издаденото предупреждение е след 15 часа, бурите вече започнаха да се образуват – и то по часовник! Във вчерашния пост обяснихме защо издаваме Ниво 1 за България и никъде не посочваме, че ще вали в цялата страна. Това написаха във Фейсбук синоптиците от Метео Балканс."Дори в публикацията за 15-ти септември точно и ясно написахме, че валежите ще са изолирани, ще продължат до обяд и времето постепенно ще се оправя.За съжаление, през годините забелязваме и една лоша тенденция – българинът често търси винаги от вола теле и не полага старание да прочете два-три реда с разбиране. В резултат постоянно се появяват критики, защото информацията не е била напълно разбрана, дори когато получавате безплатен продукт", пишат още те.