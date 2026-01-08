Meteo Bulgaria издаде предупреждения от първо и второ ниво за 9 януари за силен вятър.През нощта и сутринта все още ще духа временно силен вятър от северозапад с пориви 60-70 км/ч., в Сливенско до около 90 км/ч.А от Meteo Balkans съобщават, че Европа навлиза в сезон, който на пръв поглед изглежда познат, но по същество е напълно различен. Сняг сутрин, дъжд по обяд и температури, напомнящи ранна пролет – това вече не са изключения, а новата норма. Т.нар. "фалшива зима“ се оформя като едно от най-характерните климатични явления на последните години и поставя под въпрос класическото разбиране за зимния сезон.Това не е просто странно време. Това е дълбока промяна в начина, по който атмосферата функционира над Европа.Фалшивата зима не означава липса на студ. Напротив – студът присъства, но е нестабилен, накъсан и често краткотраен. Вместо продължителни студени периоди със сняг, Европа получава резки температурни амплитуди, честа смяна на въздушни маси и валежи, които преминават от сняг в дъжд за часове.Резултатът е комбинация от мокър сняг, ледени дъждове, поледици и внезапни наводнения – сценарий, който е значително по-рисков от класическата "студена, суха“ зима.Основният двигател на тази нестабилност е силно промененото поведение на струйното течение над Северното полукълбо. Вместо ясно изразена западно-източна циркулация, струйното течение започва да се вълнообрази, да забавя движението си и да позволява дълбоки нахлувания както на студен арктичен въздух, така и на топли въздушни маси от юг.Тези резки смени създават условия за валежи със смесен характер и бързо преминаване през температурния праг около нулата – най-опасната зона за инфраструктурата и обществото.Класическият зимен студ е предвидим. Фалшивата зима – не. Именно това я прави по-рискова– масово образуване на поледици– заледяване на пътища и тротоари без видим сняг– повишен риск от пътнотранспортни инциденти– натоварване на електропреносната мрежа– щети по сгради, пътища и мостовеВ авиацията и железопътния транспорт този тип зима е особено проблематичен, защото изисква постоянни превантивни действия – почистване, обезледяване и непрекъснат контрол.Балканският регион е най-чувствителната към фалшивата зима зони в Европа. Тук срещата между континентален студ и средиземноморска влага създава идеални условия за ледени дъждове, тежки поледици и локални наводнения.– кратки снежни периоди, последвани от обилни дъждове– повишен риск от свлачища– проблеми със зимната поддръжка на пътищата– щети за земеделието заради измръзване след затоплянеФалшивата зима обърква не само хората, но и екосистемите – растенията започват вегетация преждевременно, която често бива прекъсната от внезапен студ.Това явление не е еднократно. Данните от последните години показват ясно – Европа навлиза в нов климатичен режим, при който сезоните стават все по-размити. Фалшивата зима е симптом на по-дълбок процес, свързан с глобалното затопляне, промените в арктичния лед и разместването на атмосферните модели.Важно е да се подчертае: повече топлина в системата не означава по-малко зима, а по-хаотична зима.Прогнозите сочат, че подобни зимни сценарии ще зачестяват. Вместо стабилни студени периоди, Европа ще се сблъсква с кратки, но интензивни зимни епизоди, редуващи се с необичайно топли интервали.Фалшивата зима не е временна аномалия. Тя е новата реалност, към която обществото, инфраструктурата и икономиката ще трябва да се адаптират.