Meteo Balkans: Нов циклон заплашва с риск от наводнения и трицифрени количества валежи
Посочва се, че може да бъдат между 100-200 л/кв.м. са северните и североизточните райони.
Опасност за реки и дерета има навсякъде заради вече отминалия процес и преовлажнената почва и всяка капка от сега нататък ще е буен поток. Става въпрос за 6-8 октомври.
Октомври 2025 със сигурност ще бъде с валежи над нормата.
Това от друга страна е отлична новина за Плевен и Ловеч (и не само), защото всяка капка ще е равна на преустановяване на водния режим, ако, язовирите не бъдат пресушавани от ВЕЦ-овете!
Вчера от Meteo Balkans посочиха, че големият проблем е за колко време ще паднат валежите.
