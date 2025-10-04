Почти веднага след потопа стана ясно, че се задават нови валежи и нов дълбок циклон! Моделът ICON прогнозира значителни валежи по Южното Черноморие и отново около нос Емине. Това съовщиха от Meteo Balkans в страницата си в социалните мрежи.Моделите ЕС и GFS прогнозират по-малки количества, но средно те ще бъдат между 60 и 70 л/кв.м, докато според ICON могат да достигнат и дори да надхвърлят 100 л/кв.м.Проблемът не са самите валежи, а за какъв период от време ще паднат. Ако тези количества се излеят за около 12 часа, ситуацията ще бъде по-спокойна, но ако се дължат на конвекция — тоест паднат за под 6 часа — нещата отново ще бъдат сериозни. Затова отново предупреждаваме!Според прогнозите риск от наводнение ще има в крайните югоизточни райони и отново около нос Емине. Разбира се, това е само прогноза — нищо не е на 100%. Не искаме да всяваме паника, но е по-добре човек да бъде информиран, отколкото да остане в неведение.