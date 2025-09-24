ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Balkans: Започва период на разваляне на времето и застудяване!
©
През деня в четвъртък се очаква влошаване на времето. До края на деня увеличението на облачността от запад ще обхване по-голямата част от страната, а над крайните западни и северозападни райони ще има валежи от дъжд, ще са слаби. Вятърът ще се усили, предимно от североизток. Ще започне понижение на температурите, като първо застудяването ще се усети в североизточните райони. В Дунавската равнина и по Черноморието вятърът временно ще бъде силен.
Дневните температури ще са в широки граници – от 27–30°C в югозападните и южни райони до около 20°C в североизточната част на страната. Това съобщиха от Meteo Balkans.
Времето в София
През нощта срещу четвъртък , времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб източен вятър.
Минималните температури ще бъдат между 9°С до 12°C. През деня ще е облачно със слаби валежи от дъжд. Ще остане все още топло, но към края на деня, от североизток ще започне понижение на температурите. Дневните температури ще са между 25°-26°C.
Времето по планините
Облачно, дъждовно и ветровито време ни очаква в планините, особено в Рило-Родопската област и Стара планина. Вятърът ще е северозападен, но към края на деня ще се ориентира от североизток и ще започне да застудява. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 15°, а на 2000 метра – около 9°.
Времето по Черноморието
Водата ще е топла, но времето няма да е подходящо за плаж – ще бъде облачно и ветровито, със силен североизточен вятър. Дневните температури ще са между 20 и 22°С. Заради силния вятър ще се усещат по-ниски – около 15°С. Температурата на морската вода е между 21 и 23°С. Вълнението на морето ще бъде 3–4 бала.
Времето на Балканите
Над западните и южните райони на Балканите баричното поле ще бъде циклонално, а над крайните североизточни райони – антициклонално. Към Румъния и България ще се пренася сравнително по-студена въздушна маса, докато останалата част от полуострова ще бъде под влияние на пренос на по-топла въздушна маса. Очакват се валежи, предимно в планинските райони.
Още по темата
/
Индонезия обяви най-висока степен на тревога: Вулканът Левотоби Лаки-лаки изригна няколко пъти
22.09
Сеизмолози след земетресението в Гърция: Няма да се изненадаме, ако видим афтъртрус с магнитуд 4,5
10.09
Още от категорията
/
Посланикът на Хърватия: През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500
12:13
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.