Meteo Balkans показа видеокарта на онова, което ни връхлита до часове
Затова издадохме червен код. Не оградихме всички области по Черноморието, защото искахме ясно да покажем кои зони са най-застрашени. Лесно можехме да оградим цялото крайбрежие, но професионализмът се състои именно в това – да предвидиш къде точно ще се развият бурите. Направихме опит – резултатът ще стане ясен утре", съобщиха от Meteo Balkans, публикувайки видеокарта.
