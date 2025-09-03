Силни гръмотевични бури, които в момента се развиват над Сърбия, се очаква да засегнат и части от Западна България по-късно следобед. Към момента най-интензивните процеси са съсредоточени в близост до българската граница, основно в районите на Ниш и Димитровград, съобщават любителите-синоптици от Meteo Balkans.Според метеорологичните прогнози, гръмотевичните клетки ще се придвижат и ще обхванат части от Западна Стара планина и района на Трън. Въпреки потенциала за интензивни явления, не е издаден официален предупредителен код, тъй като се очаква бурите да бъдат с локален характер и да засегнат ограничени територии. Все пак гражданите в тези райони е препоръчително да бъдат внимателни.Прогнозите са подкрепени и от нов експериментален продукт, който показва очакваната плътност на гръмотевиците. Картата показва с червен цвят зоните, където се прогнозира най-голяма концентрация на мълнии на квадратен километър, като по този начин дава визуална представа за най-рисковите места.