Meteo Bulgaria: "Петрохан" е затворен
"Фокус" съобщи по-рано, че заради снежната обстановка и неподходящите гуми, много автомобили бяха закъсали.
От АПИ призоваха на шофьорите, които им предстои пътуване, да тръгват с подходящи гуми и със съобразена скорост.
Шофирайте внимателно!
