Meteo Bulgaria съобщи, че "Петрохан" е затворен. Очевидци споделиха в социалните мрежи, че вече има няколко паднали дървета на пътното платно. 

"Фокус" съобщи по-рано, че заради снежната обстановка и неподходящите гуми, много автомобили бяха закъсали. 

От АПИ призоваха на шофьорите, които им предстои пътуване, да тръгват с подходящи гуми и със съобразена скорост.  

Шофирайте внимателно!