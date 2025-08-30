ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Bulgaria: Утре ни очакват бури!
По преминаването на студен фронт ще се образуват бури, има риск и от градушки, съобщават синоптиците.
По-интензивни ще са явленията през нощта и до обед в планинските райони на Западна и Централна България, а след пладне в неделя и на места из Югоизточна и Източна България, където локално количествата ще достигнат 40-50 л/кв.м., а поривите на вятъра 70-80 км/ч.
