Meteo Bulgaria: Вятърът няма да стихва!
"Тъй като пикът с тези ураганни стойности е днес, но през цялата следваща седмица ще остане ветровито – до сряда-четвъртък от северозапад, а после и временно от югозапад, без ексцесиите от изминалите часове с над 100 км/ч", казват от Meteo Bulgaria.
ФОКУС припомня, че от НИМХ издадоха предупреждение от първа степен (жълт код) за умерен и временно силен вятър от запад-северозапад за утре - в областите Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Силистра, Стара Загора, Разград, Русе, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Пловдив, Видин, Враца, София-област, София-град, Пазарджик, Благоевград.
