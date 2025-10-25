Утре и в понеделник предстои нов циклон, който ще донесе значителни количества дъжд на места - първо в Западна България в неделя, а след това и в Югоизточна България в понеделник. За това съобщи Meteo Bulgaria.Още до утре сутрин ще завали в западните райони, а през деня – над централните и в част от североизточните, но ще е предимно слабо.Интензивни валежи през следващите 24 часа ще има най-вече в София град и област, в Пернишко и в Кюстендилско, където се очаква количествата да достигнат до 30-50 л/кв.м.