ЗАРЕЖДАНЕ...
Meteo Bulgaria с предупреждение за поредните интензивни валежи
© Meteo Bulgaria
Още до утре сутрин ще завали в западните райони, а през деня – над централните и в част от североизточните, но ще е предимно слабо.
Интензивни валежи през следващите 24 часа ще има най-вече в София град и област, в Пернишко и в Кюстендилско, където се очаква количествата да достигнат до 30-50 л/кв.м.
Още по темата
/
Meteo Balkans: Внимание!
18.10
Отново студ в България
14.10
Регионалният министър за трагедията в "Елените": Ако това се беше случило в активен сезон, жертвите нямаше да са 4, а 400
13.10
Още от категорията
/
Проучване: Технологията на мРНК, използвана във ваксините срещу COVID-19, може да "ускори" лечението на рака
11:34
Доц. Ангел Кунчев: Празниците няма да бъдат отменени, но избягвайте зачервени, кашлящи и кихащи хора
24.10
Психолог: Един човек, който постоянно е под стрес, че не се справя добре, определено е тревожен
24.10
Политологът Светлин Тачев за "Лукойл": Ако няма решение до 21 ноември, най-лошият сценарий е недостиг на горива
24.10
Богомил Николов: Понеже ВиК не може да каже на хората "Сега ще ви увеличим цената с 5, 10, 20, 50%", измисли такса "Водомер"
24.10
Ген. Атанас Атанасов: През имота на Русия на язовир "Искър" би могло да се стигне до вражеско нападение срещу България
24.10
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
24.10
Министърът на транспорта: Директните полети до САЩ ще отворят нови пазари за българския туризъм
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.