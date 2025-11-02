Meteo Bulgaria с прогноза за новата седмица, очакват се валежи
© Meteo Bulgaria
Ще има нов превес от облаци, както и валежи. Градусите ще се понижат в сравнение с изминалата седмица.
Въпреки това обаче температурите остават около и над нормата за сезона.
Още от категорията
/
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят ракети "Томахоук" на Украйна
01.11
Архангелова задушница е!
01.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Истински ужас се крие зад убийството на 45-годишната жена от Софи...
22:33 / 01.11.2025
Кораб-фантом, който е само с 2-ма украинци на борда, изникна от н...
20:43 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.