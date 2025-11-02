Сподели close
Меteo Bulgaria съобщи какво време ни очаква през новата седмица (3-9 ноември).

Ще има нов превес от облаци, както и валежи. Градусите ще се понижат в сравнение с изминалата седмица.

Въпреки това обаче температурите остават около и над нормата за сезона.