Между оставката и еврото: Как изглежда коледната трапеза на българина
Около две трети от потребителите ще пазаруват продуктите за празничната трапеза от големите търговски вериги. Изключенията са показателни:
47% ще купят плодове и зеленчуци от пазари
32% предпочитат месото и рибата да са от специализирани магазини
15% посочват, че ще си набавят яйца от частен производител или от собствено производство – ясен знак за търсене на доверие и контрол върху качеството.
