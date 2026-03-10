Целта на операцията срещу Иран е ликвидирането на ядрената му програма, а не смяна на режима. Това заяви международният анализатор, политолог и преподавател доц. Искрен Иванов в ефира на NOVA 10 дни след началото на военните действия в Близкия изток.Според доц. Иванов една от причините, поради които американският президент Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи скоро, е смъртта на петима американски войници.По думите му се очертават два основни сценария за развитието на кризата в Близкия изток. Първият е САЩ да извършат ограничена сухопътна операция, чиято цел няма да бъде смяна на режима в Техеран, а по-скоро ликвидиране на иранската ядрена програма. Вторият вариант е Тръмп да се откаже от по-нататъшна ескалация. "Аз не мисля, че дори Америка да се изтегли от него, конфликтът по някакъв начин автоматично ще се разреши", каза доц. Иванов.Политологът подчерта, че смяната на режима в Иран и връщането към модел, напомнящ за страната до края на 70-те години на миналия век, никога не е била официална цел на Съединените щати. По думите му истинската цел на операцията е ликвидирането на ядрената програма на Иран. Иванов припомни, че при първия удар на САЩ държавният секретар Марко Рубио заяви, че Вашингтон се стреми именно към това. "Затова ударът на САЩ е изпреварващ, а не превантивен", допълни той.Доц. Иванов коментира и тезата, че това е война на Израел, която Съединените щати водят вместо него. По думите му американската политика традиционно е насочена към гарантиране на стратегическите ресурси на Израел, необходими за защитата на националната му сигурност. "Тази политика се следва от Америка още от времето на Студената война. Тя няма как да бъде променена заради няколко човека, които смятат, че Америка не трябва да воюва заради съюзниците си", заяви той.Според политолога основният печеливш от конфликта в Близкия изток може да се окаже Саудитска Арабия. По негови думи Рияд се опитва да лавира между възможността Иран да загуби капацитета си за ядрена програма и засилването на отношенията си с Израел. "Рано или късно Саудитска Арабия ще се опита да се изкара посредник в региона. Тоест да заеме онази роля, за която Турция дълго време претендираше", обясни той.Доц. Иванов коментира още, че операцията има и по-широки геополитически измерения. Според него тя е насочена и срещу икономическите интереси на Китай, както и към засилване на натиска върху южния фланг на Русия. "Ако Иран бъде овладян от САЩ, това ще помогне на Америка да проектира сила не само към Русия и Китай, но и към Индия и източния фланг на НАТО. Тогава Тръмп просто няма да има нужда от европейските политици, за да проектира сила към тези региони", допълни политологът.