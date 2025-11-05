Няма никаква изненада в избора на левите кандидати на Демократическата партия в ключовите американски щати Вирджиния, Ню Джърси и Калифорния за разлика от избора на ислямския комунист Зоран Мамдани за кмет на най-големия американски град Ню Йорк. Това каза в предаванетомеждународният анализатор Огнян Дъскарев."Антисемит и антиционист, Зоран Мамдани остро критикува политиката на Израел и многократно е изразявал мнението си, че не подкрепя правото на Израел да съществува като държава, защото "не приема причината за съществуването на която и да е държава на основата на раса или религия“, като характеризира действията на Израел в Газа като "геноцид и апартейд“, обясни анализаторът и припомни, че едно от предизборните обещания на новоизбрания кмет е да арестува израелския премиер, ако стъпи в Ню Йорк.Мамдани признава, че е демократичен социалист, член на най-крайно лявото крило на Демократическата партия, и предвижда доста крайни реформи в управлението на града, като освобождаването и превъзпитаването на 7 000 затворника, както и закриването на полицейски отдел, занимаващ се с разкриване на престъпления с твърдението, че е расистки, за което е принуден да се извини. Абсолютно нереалистичните му обещания според Дъскарев ще принудят много хора да напуснат Ню Йорк.Ню Джърси е другият абсолютно ляв щат, в който десен кандидат не би имал никакъв шанс, посочи още експертът. А във Вирджиния губернаторът, който си отива, беше от Републиканската партия, а сега изборите спечели кандидатката на левицата, същото, което се случи и в Ню Джърси. "Това ще даде вятър в платната на левицата, които едва са се съвзели от много тежката загуба, която им нанесе Тръмп преди една година,“ каза гостът и допълни, че американският президент вече обяви, че ще прекрати федералното финансиране на Ню Йорк."Победата на Мандани е отлична новина за Тръмп и за десницата, защото това означава, че Демократическата партия минава рязко наляво, а това увеличава шансовете на демократите и на Тръмп да спечелят междинните избори догодина.“ Това ще допринесе според Дъскарев за обединението на десницата.