Беше внесен шести вот на недоверие. Подготвят се и мащабни протести в страната.
"Протестите на хората имат своето основание. Не става въпрос за политически протести, водени от една партия. Може би ПП-ДБ се опитва най-много да изконсумира от натрупаното недоволство. Трябва да си дават сметка, че при предсрочни избори ще попаднат в същата ситуация - да почукат на вратата и на Борисов, и на Пеевски", коментира бившият лидер на БСП и бивш вътрешен министър Михаил Миков.
Според него с вота на недоверие темата се вкарва в парламента.
"Това, което се случва около бюджета, единственият възможен допреди 15 дни - вече стана от друг порядък преправен. Може би сега също ще сме свидетели на единствения възможен. Трябва да се говори откровено на хората. Клишетата в публичното пространство са част от генератора на обществено недоволство", каза Миков пред Bulgaria ON AIR.
С политически маркетинг хората трудно могат да се убедят да приемат някакво решение и това е опасно, смята бившият лидер на БСП.
"Социалните мрежи са добри за политически маркетинг, добри са често за манипулации, но те не могат да подменят материалната действителност, свързана с живота на младите хора, които са на площада", категоричен е Миков.
Опозицията винаги критикува МВР
"Винаги опозицията е критикувала МВР. Справи се така, както може. Беше подценена ситуацията. Съществуват групи в обществото, които независимо дали след мач или на политически протест - могат да направят това, което се случи пред очите на норвежкия посланик. Всеки обвинява другия. Законът в България няма особено значение. България не е страна на правото", изтъкна още бившият вътрешен министър.
По думите му, "ако полицаите са действали така, както изисква Законът за митингите, събранията и манифестациите, ако кметът на София също беше стъпил във функциите си, ако маршрутите, които не са одобрени, бяха забранени - може би щеше да стане още по-голяма фиеста".
Никой няма да бъде наказан
"Ние сме страна на безотговорността и се сещаме за правото и закона, само когато собствените ни права са нарушени или когато трябва да употребим това, за да атакуваме опонент. МВР и в двата случая щеше да бъде атакувано. МВР действа винаги под команда. Не знам кой измисли да разкарват тези мотори на такова шествие, това е приносен момент", анализира Миков.
ПП внесе вота на недоверие
"Големият въпрос е икономически България може ли да издържи тази политика, която е твърде компромисна. При този вот на недоверие - няма да падне правителството. Протестите нямат политическа кауза, те са на хора, които не са доволни", на мнение е бившият лидер на БСП.
Миков посочи, че президентът Румен Радев има потенциал на политическия терен.
Михаил Миков: Протестите нямат политическа кауза - те са на хора, които не са доволни
