Мика Зайкова: Новите пенсионни мултифондове не бива да се приемат от парламент, който е в края на пътя си
Според експерта голям минус при тези доброволни фондове е ако осигуреното лице не иска и не посочи къде, служебното разпределение на средствата, както и дискриминацията по възраст, която не позволява на хората на възраст 50+ да влагат парите си в по-динамични и рискови фондове с възможна по-висока доходност.
"Най-важното е, че вече при формирането на пенсията изчезва така технически лихвен процент чрез който досега се изчисляваше очакваната доходност, и всичко започва да зависи от средствата, които са вложени и от доходността. Въвежда се и т.нар. рисков коефициент, който е инструмент за коригиране размера на плащането и гарантира пожизненото му изплащане,“ обясни гостът и добави, че все още има много неща, които могат да се доизкусуряват.
Според Зайкова управляващите на тези пенсионни фондове не трябва да бъдат партийни назначения, а да бъдат достатъчно добри експерти, които имат нужните знания и умения да управляват такъв тип финансова структура. Опасността хората да загубят пари иначе е твърде голяма. "Финансовата грамотност на българина, да си признаем честно, не е особено висока, поради което виждате, че той си държи парите под дюшеците, бурканите и най-много да купува апартаменти. Българинът още няма този навик, няма тази грамотност да оперира на борсата, което също е проблем при избора на фонда. Може да се окаже, че някои от тях са пирамиди и хората да си загубят спестяванията по втория стълб.“
/
