Мика Зайкова: Усилията на правителството трябва да бъдат насочени към увеличаване на приходите в пенсионната система
Според специалиста първото нещо, което трябва да се направи, е Пенсионният фонд да се очисти от всички паразитни плащания, които нямат връзка с осигурителния принос, като т.нар. социални пенсии, които според нея са си "чиста социална помощ“, както и доплащанията по ТЕЛК-ове и други добавки. Другото важно нещо, което трябва да се направи, е да се премахне на максималния осигурителен доход, тъй като "максималният осигурителен доход и максималната пенсия произвеждат бедни пенсионери“.
Максималната пенсия трябва да се увеличава постепенно, за да не се изчерпи този ресурс: "Така в рамките на 10 години ще се намали дефицитът и ние няма да крадем от бъдещето на нашите деца, защото дефицита в Пенсионния фонд се плаща от бюджета.“ Вноската за Втория и Третия стълб трябва бавно да се увеличава, посочи още финансовият експерт, като частните пенсионни фондове е необходимо да се включат в операции, които носят по-висока доходност със съгласието на осигуряващите се.
Но за да може да растат отчисления за осигуровки, трябва да растат и доходите на хората, добави Мика Зайкова. За съжаление в последните години се забелязва ръст на разходите, от което хората стават все по-бедни. "Неравенството в различните райони на страната е кошмарно. Но в малките селища и хора с високо образование са принудени да получават малки заплати, като и расте сивият сектор, който спестява разходи за осигуровки и за бюджета, защото хора са принудени да взимат минимална заплата и да получават нещо от под масата,“ посочи тя и добави, че не бива да се пренебрегват препоръките на МВФ, а да помисли за реформа в данъчната система и въвеждане на подоходното облагане както по отношение на доходите, така и по отношение на Корпоративния данък.
