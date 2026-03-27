Милена Ангелова, АИКБ: Трябва да имаме единно управление на водите
"Необходимо е първо съответната нормативна уредба и стратегически документи, които да ръководят управлението на водния сектор, да се приемат с широк консенсус. Това трябва да бъде основано на интелигентен подход и интегрирано управление на водите и да разчита на актуални, точни, прозрачни, сравними и надежни данни. Всъщност една от новините в нашето становище е, че и трите групи се обединяваме от необходимостта за единно управление на водите", каза още Ангелова.
Според нея, е вариант функциите да бъдат вменени на една държавна агенция, която да е директно подчинена на Министерски съвет.
"Тя трябва да отговаря за организацията на набирането, съхранението, обработката, анализа на данните, например, за дългосрочна програма за целесообразно и ефективно използване на топли минерални води и подобни източници, да прави схеми с съответни водно-стопански баланси, за това как най-целесъобразно и икономически изгодно да се управляват водните ресурси.
И разбира се, една такава агенция би трябвало да заложи приоритетите за финансиране на необходимите интервенции в планирането на многогодишната финансова рамка в следващия период, който започва от 2028 година", допълни гостът.
По думите на Ангелова, водните ресурси и тяхното управление трябва да бъдат разглеждани като ключова икономическа инфраструктура и са от голямо значение за националната сигурност.
Тя посочи, че подсигуряването на устойчиво управление на водите не може да бъде еднократен разход и е свързано с доста голям разход.
"Черно море е много важен ресурс, който може да бъде развит икономически. В Черно море има много сериозни залежи от сероводороди, които могат да бъдат ползвани, находища на газ, които в момента се разработват. Туризмът е традиционен източник на икономически подем за района и съответно селското стопанство и възможностите за генеране на възобновяема енергия и много други.
Има много въпроси, свързани с сигурността на Черноморския регион. България може да бъде един хъб на сигурност в района, като отговаря както за обезпечаването на неговата физическа сигурност, така и за мониторинга и наблюдението на качеството и състава на морските води, за да се поддържа съответния състав от рибни и аквакултури, които също са голям източник на икономически растеж за населението в тази част", отбеляза Ангелова.
Тя коментира и чия е отговорността за реформата във водоснабдяването:
"Разчитаме както на Министерството на околната среда и водите, така на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но разбира се, функции в този процес имат Министерството за земеделието и храните, Министерство на енергетиката, та дори и Министерство на здравеопазването.
Надявам се, те да предприемат мерки, поне за консултиране на документите, които следващото работещо Народно събрание да облече в законодателна форма и да започнем да изпълняваме заедно. Към момента имаме доста добра обратна реакция, много позитивни сигнали от изброените заинтересовани ведомства".
