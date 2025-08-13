ЗАРЕЖДАНЕ...
Министерски съвет одобри удължаването на заема на "Булгаргаз"
©
на заем за закупуване на природен газ и за осигуряване на оборотни средства на дружеството.
"Булгаргаз" ЕАД е със 100 на сто държавно участие в капитала, с предмет на дейност обществена доставка на природен газ и търговия с природен газ, както и свързаните с дейността покупка и продажба, закупуването на природен газ с цел неговото съхранение в газово хранилище, маркетингови проучвания и анализи на пазара на природен газ в страната, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на енергетиката.
С проекта на Допълнително споразумение се увеличава срока на договора с 3 години (36 месеца), в т.ч. удължава със същия срок и гратисния период за връщане на главницата по заема, като се изменя Приложение № 1 - "Погасителен план" към Договора за предоставяне на заем, отразявайки преизчислени погасителна вноска, остатък по главницата, главница и лихва.
Още по темата
/
Компенсации за неприетите в детски градини и ясли деца: Одобрени са допълнителни трансфери по бюджетите на 4 общини
15:26
Ето къде у нас ще почиват украинските деца, за да възстановят своето физическо, психическо и емоционално здраве
15:20
Росен Желязков: Атаките срещу нас подгряват есенната политическа ситуация. Ние не се занимаваме със сплетни
10:53
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
09.08
"Да, България": Министерският съвет бяга от отговорност и прехвърля топката на Народното събрание
07.08
Още от категорията
/
Експерт: Банките обаче не дават кредити на "куцо и сакато". Има хора, на които 1000-1500 лв. месечна вноска за ипотечен кредит не им тежи
14:30
Българите се придвижват по-бързо между два града, ако пътуват през Румъния. Пътят им се съкращава с 30 минути
13:06
"Тухла върху блато": Брокер сподели за един прост тест, който може да ви спаси при покупка на имот
12:40
Митничари на "Капитан Андреево" пресякоха контрабанда на 20 лодки за трафик на нелегални мигранти
10:52
Синдикатите не са съгласни с предложената от правителството линия на бедност, предлагат 18 лева отгоре
10:38
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.