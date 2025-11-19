Сподели close
На днешното заседание Министерски съвет прие дългоочакваният координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашно насилие. Това обяви вицепремиерът Атанас Зафиров, предаде репортер на "Фокус".

"Аз съм изключително доволен, че имаме работещ инструмент, който подрежда целия път на пострадалите от първия сигнал до трайната защита и подкрепата", каза той. 

Зафиров обясни и каква е идеята на механизма. 

"Целта е всички действия да бъдат синхронизирани и във всеки конкретен случай да има ефективна, адекватна защита без жертвата да бъде постоянно разкарвана от институция в институция и да разказва историята си по няколко пъти", каза вицепремиерът и допълни: 

"Той урежда основните процедури на взаимодействие между всички ангажирани страни, органите на изпълнителната власт, местната власт, социалните услуги, кризисните центрове и НПО-тата, които предоставят съответната защита и подкрепа".

Председателят на БСП обясни, че задачата на МС е била законът срещу домашното насилие да заработи като единна система и допълни, че в механизма е разписано взаимодействието между институциите, когато са засегнати деца.

"Всяко дете в риск се третира не само като свидетел, но като самостоятелна жертва със специфична закрила и включване на органите за закрила на детето". 

От своя страна министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни, че засилените мерски срещу домашното насилие са започнали още преди две години и половина след случая "Дебора". 

"Това е акт, който предвижда много ясен ред и механизъм за отговорност, правомощия и пътна карта за начин на работа между различните институции'', каза той.