Атанас Зафиров, предаде репортер на "Фокус".
"Аз съм изключително доволен, че имаме работещ инструмент, който подрежда целия път на пострадалите от първия сигнал до трайната защита и подкрепата", каза той.
Зафиров обясни и каква е идеята на механизма.
"Целта е всички действия да бъдат синхронизирани и във всеки конкретен случай да има ефективна, адекватна защита без жертвата да бъде постоянно разкарвана от институция в институция и да разказва историята си по няколко пъти", каза вицепремиерът и допълни:
"Той урежда основните процедури на взаимодействие между всички ангажирани страни, органите на изпълнителната власт, местната власт, социалните услуги, кризисните центрове и НПО-тата, които предоставят съответната защита и подкрепа".
Председателят на БСП обясни, че задачата на МС е била законът срещу домашното насилие да заработи като единна система и допълни, че в механизма е разписано взаимодействието между институциите, когато са засегнати деца.
"Всяко дете в риск се третира не само като свидетел, но като самостоятелна жертва със специфична закрила и включване на органите за закрила на детето".
От своя страна министърът на правосъдието Георги Георгиев обясни, че засилените мерски срещу домашното насилие са започнали още преди две години и половина след случая "Дебора".
"Това е акт, който предвижда много ясен ред и механизъм за отговорност, правомощия и пътна карта за начин на работа между различните институции'', каза той.
