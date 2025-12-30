Министерският съвет прие постановление за изменение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, съобщиха от правителствената пресслужба.С промените се разширява кръгът от субекти, които имат право да подават жалба срещу решение на летищен оператор за определяне на летищни такси. Освен отделните ползватели на летищата, това право вече ще имат и техни представители, както и сдружения на ползватели на летища по Закона за гражданското въздухоплаване. По този начин се гарантира равнопоставеност и прозрачност в процеса на определяне на летищните такси.Изменението е в изпълнение на Директива 2009/12/ЕО относно летищните такси. Промяната няма да окаже финансово въздействие върху държавния бюджет, не въвежда нови административни задължения за заинтересованите страни и не променя размера на таксите.