Областните управители вече са организирали изработването на параваните. Те закупуват необходимите изборни книжа и материали. Това заяви Ваня Нушева - съветник на служебния премиер - по време на брифинг на Координационния съвет за подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори, предаде репортер наОбластните администрации работят по образци, съответстващи на параметрите, определени от ЦИК.По думите ѝ Министерство на външните работи, както и това на вътрешните, работят изключително интензивно."Вече наблюдателите и представелите на политическите партии могат да присъстват на удостоверяването на изборните машини. Министерството на електронното управление разработва няколко варианта, с които да улеснят незрящите граждани при гласуването", допълни Нушева.Относно гласуването извън територията на страната съветникът на премиера заяви, че ще бъдат създадени 493 секции. "МВнР положи усилия, така че широк кръг от граждани извън България да могат да гласуват.МВР продължава да обработва голям брой сигнали за изборни нарушени. Свъетникът на премиера подчерта, че МВР ще поеме и охраната на помещенията, в които ще работи изборната администрация."Получени са 576 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Най-много от тях са в ОДМВР - Бургас (97), следвани от СДВР (58), ОДМВР - Враца (50), както и други областни дирекции с по-нисък, но съществен брой сигнали – 33, 30, 26. От всички тези сигнали сигнали 514 са свързани с купуване на гласове в полза на политически партии или коалиции. От тях 15 са за неправомерна агитация, 3 - за корпоративен вот и 1 за унищожаване на имущество", съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев.Към момента по сигналите са образувани 181 досъдебни производства. На територията на страната са проведени 120 специализирани полицейски операции. задържани са 95 лица - 34 в София 15 в Бургас, по в Кюстендил, Хасково и Шумен - 5 и 4. Четирима са арестуваните в Благоевград, Кърджали, Монтана и Перник.Ваня Нушева припомни, че тази седмица (на 4 април) изтича срокът за гласуване на друго място, различно от това в личната карта.