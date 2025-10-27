ЗАРЕЖДАНЕ...
Министерството на финансите представя тази седмица Бюджет 2026
©
Вече стана ясно, че няма да има промяна в данъците за следващата година. Ангажимент за това пое партията - мандатоносител. На практика това означава, че се запазва плоският данък от 10% върху доходите.
Ще има един милиард повече за пенсии и милиард и 200 милиона повече за заплати. Властта обаче засега остава изключително пестелива за останалите параметри на държавния бюджет.
Той трябва да бъде внесен до 31 октомври, пише bTV. Опозицията е категорична - забавяне има, а параметрите на бюджета са неясни.
Те припомнят, че допълнителни усложнения са възможни, защото за пръв път бюджетът не е в лева, а е в евро.
Още по темата
/
Икономист: Ако получавате 1000 лв., вие не знаете каква част са пенсията ви и каква част са подаръци и надбавки
10:49
Силвия Георгиева: Макрорамката, която НСОРБ представи пред МФ, е с 13% ръст на общата субсидия за общините за Бюджет 2026
21.10
Шарков: Здравната вноска трябва да се вдигне поетапно до 10%. Голяма част от нейната тежест се пада върху 1,67 млн. души
20.10
Любомир Каримански: БВП расте, в същото време дефицитът ни расте, което е абсолютно ненормално
18.10
Бивш министър на икономиката: По-лошо от това да се взима дълг, с който да се плащат пенсии, няма
17.10
Проучване на Синдикат "Образование": 88% от учителите биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати
13.10
Проучване на Синдикат "Образование": 88% биха участвали в протести, ако няма увеличение на работните заплати
13.10
Още от категорията
/
Габриел Вълков: Ротацията не е унижение за БСП. Не сме се пазарили за министерски кресла или заместници
08:37
Георги Георгиев за санкциите срещу "Лукойл": До края на годината няма поводи за притеснение, държавата има план
26.10
Правителство, работодатели и синдикати се събират в понеделник: На масата е Кодексът на труда и отпуските
26.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:33 / 26.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.