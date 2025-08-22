Приходите, помощите и даренията по КФП към март 2025 г. са в размер на 16 834,3 млн. лв. или 18,6 % от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 1 076,5 млн. лв. (6,8 %) спрямо отчетените за първите три месеца на 2024 година. За този ръст принос имат най-вече данъчните приходи, които нарастват c 13,3 % (1 598,4 млн. лв.). Неданъчните приходи са близки до отчетените за същия период на 2024 г., а постъпленията в частта на помощите и даренията са по-малко с 0,7 млн. лева.Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 13 625,5 млн. лв., което представлява 19,2 % от разчетените за годината. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски формират 80,9 % от общите постъпления по КФП за периода.Неданъчните приходи са в размер на 2 458,9 млн. лв., което представлява 20,5 % от годишните разчети и ръст от 137,1 млн. лв., 5,9 % спрямо същия период на 2024 г. Тези приходи се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2025 г. възлизат на 18 761,0 млн. лв., което е 19,4 % от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП за първите три месеца на 2024 г. бяха в размер на 15 356,8 млн. лв., като следва да бъде взето предвид, че през месец февруари 2024 г. има отчетена трансакция по възстановяване на разходи от сметка за чужди средства на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обратно към бюджета на министерството в размер на 1 200,0 млн. лв. Поради тази причина в касовия отчет към края на март 2024 г. капиталовите разходи по КФП са отрицателни в размер на 259,3 млн. лв. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост на данните, разходите към края на март 2025 г. нарастват с 2 204,2 млн. лв. (13,3 %). Нарастване на разходите има в частта основно на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, субсидии, капиталовите разходи и други.Нелихвените разходи са в размер на 17 841,7 млн. лв., което представлява 19,3 % от годишния разчет и ръст (на съпоставима база) с 1 961,9 млн. лв. (12,4 %) спрямо отчетените към март 2024 г. Текущите нелихвени разходи са в размер на 16 807,4 млн. лв. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 017,8 млн. лв. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 16,5 млн. лв. Лихвените плащания са в размер на 411,0 млн. лв. (25,3 % от планираните за годината и ръст от 73,4 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г.).Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към март 2025 г. е отрицателно в размер на 1 926,7 млн. лв. (0,9 % от прогнозния БВП). За разлика от първото тримесечие на 2024 г., когато салдото по сметките за средства от ЕС беположително в размер на 1 025,3 млн. лв., през настоящата година салдото по сметките за средства от ЕС е отрицателно в размер на 449,1 млн. лв. Причините за това са, от една страна, отчетените еднократни приходи през март 2024 г. (свързани с възстановяването от ЕК към България на извършените значителни разходи в края на 2023 г. по програмите от предходния програмен период 2014-2020) и от друга страна – осезаемо нарастване на разходите по сметките за средства от ЕС през първото тримесечие на 2025 г., вкл. и поради по-големия размер на усвоените средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (за сметка на постъпленията по първия транш). Това кумулативно доведе до влошаване на салдото по сметките за средства от ЕС за 2025 г., респективно на КФП, с 1 474,4 млн. лв. спрямо същия период на 2024 г.Размерът на фискалния резерв към 31.03.2025 г. е 8 992,473 млн. лв., в т. ч. 7 454,150 млн. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 538,323 млн. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31 март 2025 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория "Статистика". Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.