Министерството на иновациите и растежа: Предприятия в Северна България ще получат предимство по нова програма
По нея могат да кандидатстват микро-, малки и средни предприятия съвместно с висши училища и научни организации. Целта е да бъдат разработвани и развивани цифрови и зелени решения и екоиновации, които да повишат конкурентоспособността и пазарното представяне на компаниите.
Дружествата имат възможност да заявят между 100 000 лв. и 1 500 000 лв. безвъзмездна помощ. Процентът на съфинансиране е между 50% и 80% в зависимост от категорията на фирмите, вида на помощта (за индустриални научни изследвания или за експериментално развитие) и региона, в който се изпълнява проектът. Предимство ще получават предприятия, регистрирани в Северна България. Предвидено е още дейностите на партньорите им от висшите училища или научните организации да се покриват на 100%.
По мярката ще се финансират тестване или утвърждаване на иновативни технологии и продукти, прототипиране, моделиране или други тестове за валидиране. Ще могат да се разработват бизнес планове за комерсиализация на пазари с висока добавена стойност, да се правят проучвания на перспективите за растеж, защита на интелектуална собственост, анализ на конкурентни технологии и др.
Кандидатстването е изцяло онлайн в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС В България 2020.
Проектните предложения ще се подават до 16:30 ч. на 16 февруари 2026 г. В същата платформа фирмите могат да задават въпроси и да искат разяснения от експертите на МИР, а отговорите ще бъдат публикувани както в нея, така и на сайта на Министерството.
