Министерството на културата отстрани и върна директора на Българската национална филмотека
Решението е взето с оглед осигуряване на институционална стабилност, приемственост и спокойното протичане на текущите процеси и проекти в БНФ, включително дейностите по опазване и дигитализация на националния филмов и аудиовизуален фонд.
Министерството на културата остава ангажирано с провеждането на прозрачна конкурсна процедура съгласно законовите изисквания и с поддържането на открит диалог с професионалната общност в интерес на устойчивото развитие на културните институции в Република България.
Това се случва след като вчера министърът на културата в оставка Мариан Бачев отстрани Ковачева от длъжност. По-късно Българската национална филмотека излезе със отворено писмо до ведомството, с което протестира срещу взетото решение.
Освен това преди Министреството на културата да обяви отмяната на заповедта си, БНФ заплаши с организация на протест в подкрепа на своя директор.
