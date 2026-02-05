Министерството на културата се зае със защита на авторските права в музиката
©
Решението за тези мерки са резултатите от извършена проверка по сигнал на МУЗИКАУТОР и потвърждение, че поставеният проблем е реален – макар разходите за авторски права да са допустими за финансиране и са част от проекто-бюджета на кандидата, до момента не съществува ефективен механизъм за проследяване дали те действително се уреждат преди началото на изпълнение на проектното предложение.
МУЗИКАУТОР напомня, че многократно е сигнализирало Министерството на културата, Национален фонд "Култура“, общинските администрации, Агенцията за държавна финансова инспекция и други компетентни институции за системното неспазване на изискванията на закона. Въпреки това и до днес в България масово се организират концерти, фестивали и други събития с музика без необходимия лиценз и без уредени права на авторите.
Предписанията на Министерството на културата представляват важен институционален сигнал и реална възможност за промяна. Те създават предпоставки за по-ясни правила, по-голяма отговорност при разходването на публични средства и развитие на културния сектор в съответствие с действащата нормативна уредба и с уважение към труда на творците.
"Това е стъпка в правилната посока. Очакваме последващи конкретни действия, които да гарантират, че културните проекти, финансирани с обществени средства, ще бъдат реализирани законосъобразно и в защита на авторите,“ заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.
Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, публичното използване на музика е допустимо единствено след писменото и предварително уреждане на правата. Задълженията в тази връзка са както на организаторите на събитията, така и на собствениците на терените и залите, в които те се провеждат, които носят отговорност да не допускат използване на музикални произведения без необходимото разрешение.
Още от категорията
/
ИТН за скандала с изтеклите кадри от козметични салони: Ако беше приет нашият закон за промени в НК, по бързата щяха да са там, където им е мястото
10:26
Мехмед Дикме за Борисов: Изглеждаше ми като един уплашен човек, защото идва ред, когато те трябва да излизат в пенсия
10:23
Кристин Лагард приветства Димитър Радев за участието му в заседанието на ЕЦБ по парична политика
04.02
Омбудсманът: Получихме сигнал от пенсионер със сметка от около 280 евро при минимална пенсия от 340 евро
04.02
Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
04.02
Социолог: Държавният глава се опитва да се дистанцира от назначаването на служебен министър-председател
04.02
Във вторник президентът Илияна Йотова продължава с консултациите: Посреща АПС, МЕЧ и "Величие"
04.02
Птицевъдите алармират: Вносът на яйца у нас се увеличи 400 пъти за година, споразумението със страните от Меркосур ще е пагубно
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.