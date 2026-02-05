Министерството на културата официално даде предписания за въвеждането на система за предварителна проверка за уреждане на авторските и сродните им права при финансиране с публични средства на културни събития с музика, включително по Националния план за възстановяване и устойчивост. Контролът по спазването на изискванията на Закона за авторското право и сродните му права е в компетентността на Министерството на културата, което по силата на своите правомощия отговаря за прилагането на нормативната уредба в областта на авторското право и за защитата на правата на творците при публичното използване на техни произведения.Решението за тези мерки са резултатите от извършена проверка по сигнал на МУЗИКАУТОР и потвърждение, че поставеният проблем е реален – макар разходите за авторски права да са допустими за финансиране и са част от проекто-бюджета на кандидата, до момента не съществува ефективен механизъм за проследяване дали те действително се уреждат преди началото на изпълнение на проектното предложение.МУЗИКАУТОР напомня, че многократно е сигнализирало Министерството на културата, Национален фонд "Култура“, общинските администрации, Агенцията за държавна финансова инспекция и други компетентни институции за системното неспазване на изискванията на закона. Въпреки това и до днес в България масово се организират концерти, фестивали и други събития с музика без необходимия лиценз и без уредени права на авторите.Предписанията на Министерството на културата представляват важен институционален сигнал и реална възможност за промяна. Те създават предпоставки за по-ясни правила, по-голяма отговорност при разходването на публични средства и развитие на културния сектор в съответствие с действащата нормативна уредба и с уважение към труда на творците."Това е стъпка в правилната посока. Очакваме последващи конкретни действия, които да гарантират, че културните проекти, финансирани с обществени средства, ще бъдат реализирани законосъобразно и в защита на авторите,“ заяви Иван Димитров, изпълнителен директор на МУЗИКАУТОР.Съгласно Закона за авторското право и сродните му права, публичното използване на музика е допустимо единствено след писменото и предварително уреждане на правата. Задълженията в тази връзка са както на организаторите на събитията, така и на собствениците на терените и залите, в които те се провеждат, които носят отговорност да не допускат използване на музикални произведения без необходимото разрешение.